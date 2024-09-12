Президент Беларуси провел встречу с гендиректором МАГАТЭ

Беларусь привержена безопасности и миру. Вопросы атомной энергетики глава государства обсудил на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии.

Минск высоко ценит работу МАГАТЭ, особенно на станциях, которые сегодня фактически оказались в зоне боевых действий. Речь идет о Курской и Запорожской областях. Это вопрос глобальной безопасности в регионе. Также Агентство по атомной энергии было максимально вовлечено и в строительство самой современной Белорусской АЭС. Это опыт, который еще пригодится многим странам, отметил Александр Лукашенко.

Президент: Опыт Беларуси в ядерной энергетике пригодится МАГАТЭ

"Мы построили атомную станцию, - пояснил глава государства. - Кстати, хотел бы обратить ваше внимание - самую современную и самую безопасную, надеюсь, атомную станцию в мире. И особенность наша заключается в том, что мы ее построили, образно говоря, на голом месте. У нас не было ни специалистов, ни опыта, ни знаний в эксплуатации атомной станции. Но мы этому научились, вовремя подготовили специалистов".

Очень большую помощь в этом оказали Российская Федерация и МАГАТЭ, отметил Александр Лукашенко. "Поэтому мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке планеты", - подчеркнул Президент.

Он допустил, что будет еще немало спекуляций по поводу эксплуатации БелАЭС. "Вы это видите в Литве. Им неймется не только по поводу нашей атомной станции, но и вообще в связи с тем, что происходит в нашей Беларуси. Но это уже политика, не будем об этом говорить. А вообще вы должны знать, что мы привержены безопасности, миру, мы сделаем все, на что мы способны, что от нас зависит для того, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность", - заявил белорусский лидер.

Президент прокомментировал информационные вбросы о Чернобыльской АЭС

Президент среди общих тем прокомментировал абсурдные информационные вбросы по Чернобыльской станции. В интернете тиражировалась информация о том, что Беларусь хочет захватить и оккупировать ЧАЭС с целью передачи России.

Президент отметил, что не просто так поднял данную тему. В последнее время в Украине звучат заявления о том, что якобы "Лукашенко хочет захватить Чернобыльскую станцию".

"Я только до сих пор не могу понять, что в основе этого лежит, зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой атомной станции, которую, заметьте, мы не строили, мы не обслуживали и мы не взрывали. А основная беда легла на четверть нашей территории. И мы до сих пор боремся с последствиями чернобыльской катастрофы. Поэтому я вас абсолютно заверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне не могли представить, что нам придется "захватить" Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать. Нет такой необходимости со стороны Беларуси. И, поверьте мне, со стороны России также не было, нет и никогда не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

МАГАТЭ: Беларусь - это пример эффективного сотрудничества

Глава МАГАТЭ также вспомнил про свой первый визит в Минск 12 лет назад, когда в Островце еще не была построена атомная электростанция. "Сейчас с большим удовольствием можно наблюдать, что оба энергоблока ядерной электростанции находятся в эксплуатации", - сказал он.

"Для меня особенно отрадно услышать, что на самом высоком уровне - на уровне главы государства - выражается самая серьезная приверженность к обеспечению ядерной безопасности. Это говорит о многом. Прежде всего о профессионализме, которым обладает ваша страна, пройдя долгий путь становления как державы, производящей атомную энергию", - подчеркнул Рафаэль Гросси.

Он отметил, что проект по строительству в Беларуси атомной станции поначалу имел ряд вопросов и замечаний. "И Беларусь в данном случае выступает примером того, как страна может работать с агентством, как тесно она может взаимодействовать с экспертами и миссиями нашей организации и показывать, в частности, открытость вашей страны к этому вопросу", - сказал глава МАГАТЭ.

Белорусская АЭС. Факты

Напомним, строительство Белорусской АЭС стало самым высокотехнологичным и масштабным совместным проектом Минска и Москвы. Его стоимость - более 6 млрд долларов, а в возведении приняли участие около 40 белорусских и российских организаций. АЭС будет обеспечивать более 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии, снижает зависимость от поставок природного газа и позитивно влияет на экологию. Выбросы парниковых газов сокращаются на 7 млн тонн в год.