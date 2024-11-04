ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Президент Беларуси - студентам: Требовать перемен просто, а вот реализовать их - сложнее

Изображение
Фото: БЕЛТА

Требовать перемен просто, а вот их обозначить, а потом реализовать - еще сложнее. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на встрече в формате "Открытый микрофон с Президентом" со студентами вузов гуманитарного профиля, сообщает БЕЛТА.

"Давайте обсудим: если перемены, то каких вы хотите перемен? Требовать перемен просто, а вот их обозначить, а потом реализовать - еще сложнее. А реализовывать - вам", - обратил внимание глава государства.

Александр ЛукашенкоОткрытый микрофон с Президентом

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все