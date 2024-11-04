Президент Беларуси - студентам: Требовать перемен просто, а вот реализовать их - сложнее

Требовать перемен просто, а вот их обозначить, а потом реализовать - еще сложнее. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на встрече в формате "Открытый микрофон с Президентом" со студентами вузов гуманитарного профиля, сообщает БЕЛТА.