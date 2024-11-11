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Президент Беларуси установил порядок участия представителей страны в международных мероприятиях
Глава государства Александр Лукашенко 9 декабря подписал указ № 459 "О представлении Республики Беларусь на международных мероприятиях". Об этом сообщает БЕЛТА.
В соответствии с указом с 1 марта 2025 года использование слов "Республика Беларусь", "Беларусь", "национальный", "белорусский" в наименованиях культурных, спортивных и образовательных мероприятий, целью которых является отбор лиц для их подготовки к участию и (или) участия в международных мероприятиях от имени Республики Беларусь, допускается только в том случае, если организатором мероприятия выступает государственная организация.
Национальная школа красоты наделяется статусом единого координатора по организации и проведению Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь", отборов представителей Республики Беларусь для участия в международных конкурсах красоты.
Указом также определяется порядок участия представителей Беларуси в международных культурных, спортивных, образовательных мероприятиях, документами о проведении которых предусмотрено представительство государства только одним лицом (коллективом).
Представление Республики Беларусь на таких мероприятиях физическим лицом или командой станет возможно при условии прохождения ими национального отбора или направления их для участия государственной организацией либо уведомления государственного органа о намерении принять участие в таком мероприятии.
Данные нормы позволят обеспечить защиту интересов нашей страны и осуществлять на самом высоком профессиональном уровне подготовку национальных участников к значимым международным мероприятиям.
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