Президент Беларуси выступил за создание единой системы проверки мигрантов

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил решать вопросы миграционного кризиса в рамках глобальной сделки. С таким заявлением белорусский лидер выступил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет БЕЛТА.

Глава государства в своем выступлении затронул тему преодоления миграционного кризиса, отметил необходимость обеспечивать контроль за ситуацией для всех сторон.

"Нужно договариваться, например, в рамках глобальной сделки. Подход Президента Трампа "все на все" мы можем обсуждать и с США, и с Европой", - добавил Александр Лукашенко.