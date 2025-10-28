3.70 BYN
Президент Беларуси выступил за создание единой системы проверки мигрантов
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил решать вопросы миграционного кризиса в рамках глобальной сделки. С таким заявлением белорусский лидер выступил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет БЕЛТА.
Глава государства в своем выступлении затронул тему преодоления миграционного кризиса, отметил необходимость обеспечивать контроль за ситуацией для всех сторон.
"Нужно договариваться, например, в рамках глобальной сделки. Подход Президента Трампа "все на все" мы можем обсуждать и с США, и с Европой", - добавил Александр Лукашенко.
Очевидно, по его словам, что необходима единая система проверки мигрантов, усиление борьбы с преступными группировками торговцев людьми, ускорение процедур депортации нарушителей.