Президент Гвинеи-Бисау приехал во Дворец Независимости на переговоры с Президентом Беларуси

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Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл во Дворец Независимости для проведения переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет БЕЛТА.

В Зале торжественных церемоний руководителя африканского государства встретил белорусский лидер. Главными темами во время переговоров президентов станет активизация двустороннего взаимодействия и развитие сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации взаимовыгодных проектов в ключевых отраслях экономики.

Рабочий визит Умару Сисоку Эмбало в Беларусь начался 6 мая. Предусматривается, что лидер африканского государства посетит ряд предприятий для ознакомления с возможностями нашей страны в различных сферах.