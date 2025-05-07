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Президент Гвинеи-Бисау приехал во Дворец Независимости на переговоры с Президентом Беларуси
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл во Дворец Независимости для проведения переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет БЕЛТА.
В Зале торжественных церемоний руководителя африканского государства встретил белорусский лидер. Главными темами во время переговоров президентов станет активизация двустороннего взаимодействия и развитие сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации взаимовыгодных проектов в ключевых отраслях экономики.
Рабочий визит Умару Сисоку Эмбало в Беларусь начался 6 мая. Предусматривается, что лидер африканского государства посетит ряд предприятий для ознакомления с возможностями нашей страны в различных сферах.
Повестка визита обсуждалась во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Умару Сисоку Эмбало в марте этого года. Президент Гвинеи-Бисау позвонил главе белорусского государства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. "Состоялся обстоятельный разговор по всему комплексу двусторонних отношений и направлениям, по которым стороны заинтересованы развивать взаимодействие. Александр Лукашенко и Умару Сисоку Эмбало также обсудили детали планируемого визита лидера Гвинеи-Бисау в Беларусь", - сообщала пресс-служба белорусского лидера.