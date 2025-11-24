Президент о торговой фишке Беларуси: Если мы примем решение, пообещаем - обязательно в срок выполним

Амбициозный план - достичь полумиллиарда долларов товарооборота и совместная работа на технологический суверенитет. Такие задачи для себя ставит Беларусь и Ярославская область. Тренд на укрепление связей с российскими регионами остается в силе! Александр Лукашенко провел 24 ноября переговоры с главой региона - в Минске в эти дни работает представительная делегация ярославцев. Главный интерес - промышленная кооперация, поставки техники, сотрудничество по линии АПК. Не с каждым государством получается так результативно прирастать. Но время требует усилить сотрудничество по всем направлениям.

Связи с регионами России

В этот раз губернаторский понедельник, а переговоры с главами российских регионов уже по традиции приходятся на начало недели, идет под знаком сотрудничества с Ярославской областью.

Это ближе к центру европейской части страны. Город Золотого кольца России - с большой историей и большим промышленным потенциалом.

В статусе главы региона Михаил Евраев - экономист и юрист по образованию - впервые в Беларуси. Хотя тесные связи с этой частью России налажены давно.

"Ярославская область как никакая другая близкая нам область. Для нас очень важно, что уважаемый у нас в Беларуси Максим Богданович учился у вас. Да и Валентина Терешкова имеет белорусские корни. Это также связывает наши регионы", - заметил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова не только углублять, но и расширять сотрудничество по разным направлениям. Речь идет в том числе о совместной разработке новых образцов комплектующих для автомобилей. "Это очень важно особенно сейчас, когда мы поставили перед собой задачу добиться независимости. Как у нас говорят, технологического суверенитета в наших странах. Мы должны обеспечить себя всем необходимым, так, как это было когда-то в нашей общей большой стране", - отметил он.

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области России

Белорусские машиностроители ярославцев действительно знают хорошо, точнее - их знаменитый моторный бренд. Двигатели возвращаются от нас на родину в автобусах - полторы сотни таких уже эксплуатируются в российском регионе. На очереди - еще сто. Идет работа над двигателем для трехосных тягачей, которые можно использовать на мазовской техники.

Достичь полумиллиарда долларов товарооборота с Ярославской областью

"Мы проговариваем пока, может быть, шепотом о том, что мы полмиллиарда долларов товарооборот должны иметь. Мы можем это иметь, если не опустим руки и будем стремиться к этому. Где-то чуть более 300 млн долларов мы на сегодняшний день торгуем. Это не то для нас. Потенциал у нас значительно выше", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко также остановился на теме промышленной кооперации, которая, по его словам, выходит на первое место. "Ту программу, к которой мы идем сегодня, - 2026-2027 годы... Наверное, надо амбициозную такую задачу - полмиллиарда долларов - поставить для себя", - добавил Президент.

Белорусский лидер заверил, что если в Беларуси пообещают что-либо своим партнерам, то это будет выполнено в срок: "Это такая, может быть, торговая фишка Беларуси - обязательность".

Глава государства отметил, что сейчас есть разговоры в плане конкуренции, мол, где-то что-то загорелось и так далее. "Я пытался разобраться, что же там горит, с Питера начиная. Там же у нас абсолютно либеральные средства массовой информации - что хотят, то и делают. Оказывается, не все то горит, что горит в средствах массовой информации. Но над качеством очень серьезно работаем", - сказал он.

Президент добавил, что совместная работа с Ярославской областью над производством комплектующих важна еще и с учетом того, что с рынков Беларуси и России ушли западные производители. "В этом плане очень серьезно с ярославцами продвинулись, - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: торговая фишка Беларуси - обязательность

Белорусские товары выдерживают битву за покупателя. Несмотря на порой черный пиар и происки недобросовестных конкурентов. Наши машины и продукты зачастую оптимальны по соотношению цена-качество. Причем за качество сейчас взялись с особой силой. Понимая, что от этого как никогда зависит успех на мировых рынках. Готовы работать с Ярославской областью по линии АПК и поставкам техники. Президент агитирует за трендовый электротранспорт, который будет, кстати, и на селе, и в коммунальной сфере.

Проекты на основе электроэнергии

Еще одно направление, на котором остановился белорусский лидер, - это поставка пассажирской техники, в том числе основанной на электричестве.

"Слава богу, электричества как у нас, так и у вас хватает, даже в избытке. Бешеные эти отказались от электроэнергии по линии БРЭЛЛ (речь о выходе стран Балтии из единого с Беларусью и Россией энергетического кольца БРЭЛЛ. - Прим. ред.), сегодня мучаются там. Но это их проблемы. Пускай работают, они выбрали этот путь, - добавил Президент. - У нас есть избыток электричества, поэтому будем использовать электромобили и обогреваемые электричеством дома".

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области России

По словам Александра Лукашенко, к настоящему времени уже построено около 2 млн кв. м такого жилья: "Люди очень довольны. И самое главное, что те тарифы, которые относительно невысокие в Беларуси, покрывают себестоимость производимой и на атомной станции прежде всего электрической энергии. Поэтому в этом направлении готовы двигаться".

"Если вам интересно будет, вы можете посмотреть и на МАЗе, и на "Белкоммунмаше" нашу технику. Не только на газомоторном топливе, которую мы производим в достаточном количестве (Россия просит производить такие машины), но и на электрической тяге", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь и Ярославская область могут сотрудничать также в области сельского хозяйства. "Знаю, что ваш регион продвинутый, достаточно развитый. Но если что-то вам понравится в Беларуси (а условия климатические у нас примерно одинаковые), мы готовы и по семеноводству, и в племенном деле, и селекционные вопросы также с вами развивать и продвигать", - заверил он.

Президент о выступлениях хоккейного клуба "Динамо-Минск"

Интересный момент во время переговоров - в ход идет спортивная дипломатия. Хотя как тут не вспомнить ярославский "Локомотив", который в этом году стал обладателем Кубка Гагарина?!

"Завидуем вам. Вы выиграли в прошлом году чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Считаю, что это очень сильный чемпионат, если в мировом масштабе брать. Ничем НХЛ он практически не уступает, а в этом году еще сильнее стал. Я доволен пока, как играют минские динамовцы. Но есть к чему стремиться, глядя на ваш "Локомотив", - сказал глава государства. - Вы большие молодцы, это не для лести говорю. Все-таки "Динамо-Минск" - это страновая, республиканская команда. А вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы, очень мне нравится ваша команда".

Президент добавил, что в Ярославле в целом любят зимние виды спорта: "Не знаю, выпал у вас снег или нет, но зимние виды спорта в Ярославле очень любят. Это я знаю еще по своей президентской молодости".

Вместе с тем, считает Александр Лукашенко, Ярославль покажет себя еще не только в хоккее. "Скоро они и в футболе побьют нас так, что стыдно будет потом говорить", - добавил он.

Глава Ярославской области: Для нас крайне важно сотрудничество с Беларусью в промышленности и АПК

Гости старались подчеркнуть, что к этому визиту относятся максимально серьезно. В составе делегации представители десятка предприятий. Главная цель их визита на белорусские промышленные гиганты - чтобы теснее "завязаться". Усилия, которые в итоге обеспечат ту самую технологическую безопасность, важно прикладывать с двух сторон.

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области России

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области России:

"Главные принципы всегда - это, конечно, взаимное уважение, чтобы сотрудничество было выгодным. Мы должны понимать, что очень многое сейчас зависит от нашей технологической независимости. Сейчас, мне кажется, уже все поняли в мире, что технологическая независимость имеет огромное значение. Поэтому мы развиваем технологии, мы взаимно обогащаем друг друга, движемся вперед, и это все ведет к повышению уровня и качества жизни наших граждан. Это главная цель".

Ярославский губернатор пригласил в гости.

Регион, где можно погулять по набережной Волги, восхититься архитектурой здешних храмов и насытиться историческим духом, стремится стать эпицентром туризма.

"Ярославская область не является для нас никакой заграницей. Мы очень довольны сотрудничеством, - подчеркнул белорусский лидер. - Ярославская область как никакая другая близкая нам область".

Глава государства обратил внимание и на развитие транспортного сообщения с Россией, в частности, с Москвой - как воздушного, так и железнодорожного. По его словам, белорусы все чаще посещают российскую столицу, а значит, необходимо создать условия для более комфортного перемещения. "Скоро (договорились с президентом Путиным) постараемся построить высокоскоростную магистраль (высокоскоростная железнодорожная магистраль "Союз". - Прим. ред.), чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет", - сказал Александр Лукашенко.

"Посмотрите, изучите - может, найдете в Беларуси что-то полезное для Ярославской области", - заключил он.

От поставок техники до производственной кооперации

Что еще Беларусь может предложить партнерам из Ярославской области, обсуждали в правительстве. Кстати, отечественные станкостроительные заводы имеют опыт успешной работы в Ярославской области - белорусы хотят и дальше участвовать в технической модернизации промышленных предприятий российского региона. Что касается сельского хозяйства, то партнерам, как минимум, готовы презентовать проекты молочно-товарных комплексов.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Заинтересованы также в расширении сотрудничества в части поставок востребованных в Ярославской области сельскохозяйственной и грузовой техники, дорожно-строительных машин, лифтового оборудования. Это широко известные белорусские бренды - МАЗ, "Гомсельмаш", МТЗ. "Амкодор", "Могилевлифтмаш", реализация продукции которых гарантированно сопровождается своевременным и качественным сервисным обслуживанием".

Тесные связи с регионами России

На точеные договоренности еще выйдут по результатам бизнес-переговоров и заседания рабочей группы по сотрудничеству.