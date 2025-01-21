Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

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Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.
"Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост Президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Беларусь", - говорится в телеграмме.
Также Президент РФ заявил, что работа по развитию сотрудничества РФ и Беларуси и интеграции на евразийском пространстве будет продолжена.