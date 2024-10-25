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Рекеда: Участвуя в БРИКС, Беларусь остается на волне экономических и политических процессов в мире
Наравне со странами БРИКС Беларусь сможет участвовать в выработке новых правил игры на международной арене. Таким мнением поделился гендиректор российского Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда. Спикер отметил, что для нашей страны такое сотрудничество откроет новые возможности для развития и не только в сфере экономики.
Участвуя в БРИКС, Беларусь остается на волне ключевых экономических и политических процессов в мире. Что это значит? Это значит, что она может обсуждать с огромным количеством стран эти вопросы, доносить свою точку зрения, делиться своим опытом, заимствовать опыт соответственно у других стран, выстраивать в том числе и политические условия для экономического взаимодействия. Мы видели, сколько встреч провел глава Беларуси в рамках БРИКС. Эта география была широкая, выходила даже за пределы собственно Евразийского континента. Можно ли было бы это все делать в двустороннем режиме? В принципе, безусловно, можно, Беларусь и в двустороннем режиме активно сотрудничает даже с теми же странами Африки. Мы видели и взаимные визиты белорусского Президента, но когда обсуждаются именно правила игры на мировой карте, нужен коллектив.
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