Рекеда: Участвуя в БРИКС, Беларусь остается на волне экономических и политических процессов в мире

Участвуя в БРИКС, Беларусь остается на волне ключевых экономических и политических процессов в мире. Что это значит? Это значит, что она может обсуждать с огромным количеством стран эти вопросы, доносить свою точку зрения, делиться своим опытом, заимствовать опыт соответственно у других стран, выстраивать в том числе и политические условия для экономического взаимодействия. Мы видели, сколько встреч провел глава Беларуси в рамках БРИКС. Эта география была широкая, выходила даже за пределы собственно Евразийского континента. Можно ли было бы это все делать в двустороннем режиме? В принципе, безусловно, можно, Беларусь и в двустороннем режиме активно сотрудничает даже с теми же странами Африки. Мы видели и взаимные визиты белорусского Президента, но когда обсуждаются именно правила игры на мировой карте, нужен коллектив.

Сергей Рекеда, гендиректор Центра изучения перспектив интеграции (Россия)