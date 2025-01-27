Сердар Бердымухамедов поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах пришло поздравление от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Туркменистан придает большое значение дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, которое традиционно основывается на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия. Глубоко убежден, что под Вашим мудрым и дальновидным руководством Республика Беларусь достигнет еще больших успехов, а наши межгосударственные отношения выйдут на качественно новый уровень", - говорится в поздравлении.