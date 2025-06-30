Сергей Чижик был освобожден от должности первого зампредседателя Президиума НАН Беларуси

Предстоящие кадровые изменения в руководстве Национальной академии наук Александр Лукашенко анонсировал на недавнем совещании с руководством Администрации Президента. Тогда глава государства дал понять, что назначение 22 мая Владимира Караника председателем Президиума НАН - это не единственное кадровое изменение и последуют другие. "В связи с изменениями, которые произошли и произойдут в руководстве Академии наук (необходимо провести тематическое совещание - прим. ред.). Произойдут - это тоже тема, которая касается не только меня, но и вас прежде всего", - сказал он.