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Сергей Чижик был освобожден от должности первого зампредседателя Президиума НАН Беларуси
Сергей Чижик был освобожден от должности первого заместителя председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси. Соответствующий указ № 259 подписал белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Предстоящие кадровые изменения в руководстве Национальной академии наук Александр Лукашенко анонсировал на недавнем совещании с руководством Администрации Президента. Тогда глава государства дал понять, что назначение 22 мая Владимира Караника председателем Президиума НАН - это не единственное кадровое изменение и последуют другие. "В связи с изменениями, которые произошли и произойдут в руководстве Академии наук (необходимо провести тематическое совещание - прим. ред.). Произойдут - это тоже тема, которая касается не только меня, но и вас прежде всего", - сказал он.
Президент сообщил, что в планах на ближайшее время провести совещание по деятельности НАН и съезд ученых. "За науку надо браться серьезно. Эта сфера в Администрации Президента практически исключена, и я ее не вижу в работе по организации процесса научной деятельности, особенно получения результатов", - сказал Александр Лукашенко.