То Лам пригласил Александра Лукашенко посетить Вьетнам

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Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал совершить визит во Вьетнам. Об этом он заявил по итогам переговоров с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского государства поблагодарил за приглашение посетить Вьетнам.

"Обещаю, что в ближайшее время мы с вами встретимся у вас на родине. И сможем начало сегодняшних соглашений и договоренностей в чем-то реализовать. Мне кажется, мы наработаем еще ряд принципиальных конкретных соглашений и подпишем уже в вашей столице", - сказал Александр Лукашенко.