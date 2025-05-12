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То Лам пригласил Александра Лукашенко посетить Вьетнам
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал совершить визит во Вьетнам. Об этом он заявил по итогам переговоров с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщает БЕЛТА.
Глава белорусского государства поблагодарил за приглашение посетить Вьетнам.
"Обещаю, что в ближайшее время мы с вами встретимся у вас на родине. И сможем начало сегодняшних соглашений и договоренностей в чем-то реализовать. Мне кажется, мы наработаем еще ряд принципиальных конкретных соглашений и подпишем уже в вашей столице", - сказал Александр Лукашенко.
Он еще раз поблагодарил То Лама за визит в Беларусь. "Он для нас был очень важным и актуальным, а самое главное, своевременным", - подчеркнул Президент.