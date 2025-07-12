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"Цените свою землю" - Лукашенко дал молдаванам геополитический совет
Глава Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном дал геополитический совет Молдове и призвал ценить свою землю, сообщила БЕЛТА.
"Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы (речь о Евросоюзе), никто вас нигде не ждет. Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину. Как только Украина транзитом через ЕС хотела поставить зерно в 2024 году, ее начали блокировать, не дали провезти. Даже в Африку Украина не могла поставить это зерно. По той информации, которую мы получаем. Вы что, думаете, молдаван там ждут и особое будет отношение? Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное", - сказал Президент.
"Когда ты был Президентом, ты уже проходил это все. Я помню, когда тебе приходилось прорубать окно снова сюда на восток - в Беларусь, Россию - для того, чтобы жил народ Молдовы. Поэтому мой вам совет: цените свою землю, нет более прекрасного уголка в мире, чем Молдова. Мне так кажется с советских времен", - добавил Александр Лукашенко.
Он отметил, что в советские времена много раз бывал в Кишиневе и не только. "Очень красивый, добрый, порядочный народ. И мне бы очень хотелось, чтобы меньше было там проблем. Если от нас что-то зависит, и в этой ситуации, и в будущем, - скажи, мы будем рядом с нашими друзьями", - заверил белорусский лидер.