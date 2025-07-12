"Цените свою землю" - Лукашенко дал молдаванам геополитический совет

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/497fac36-c6bb-4bce-92d5-33531110d9f4/conversions/fa9bce25-6188-47a0-aeab-48e30530fa08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/497fac36-c6bb-4bce-92d5-33531110d9f4/conversions/fa9bce25-6188-47a0-aeab-48e30530fa08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/497fac36-c6bb-4bce-92d5-33531110d9f4/conversions/fa9bce25-6188-47a0-aeab-48e30530fa08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/497fac36-c6bb-4bce-92d5-33531110d9f4/conversions/fa9bce25-6188-47a0-aeab-48e30530fa08-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Глава Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном дал геополитический совет Молдове и призвал ценить свою землю, сообщила БЕЛТА.

"Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы (речь о Евросоюзе), никто вас нигде не ждет. Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину. Как только Украина транзитом через ЕС хотела поставить зерно в 2024 году, ее начали блокировать, не дали провезти. Даже в Африку Украина не могла поставить это зерно. По той информации, которую мы получаем. Вы что, думаете, молдаван там ждут и особое будет отношение? Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное", - сказал Президент.

"Когда ты был Президентом, ты уже проходил это все. Я помню, когда тебе приходилось прорубать окно снова сюда на восток - в Беларусь, Россию - для того, чтобы жил народ Молдовы. Поэтому мой вам совет: цените свою землю, нет более прекрасного уголка в мире, чем Молдова. Мне так кажется с советских времен", - добавил Александр Лукашенко.