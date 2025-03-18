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Турчин рассчитывает на одобрение Лукашенко по концептуальным вопросам программы на пятилетку

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Фото: БЕЛТА

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин рассчитывает получить одобрение Президента Александра Лукашенко по концептуальным вопросам разрабатываемой программы на пятилетку 2026-2030 годов. Об этом он заявил во время доклада белорусскому лидеру, сообщает БЕЛТА.

"У нас впереди следующая пятилетка. Поэтому я хотел бы некоторые концептуальные вопросы к разработке программы социально-экономического развития доложить Вам и получить Ваше одобрение", - сказал руководитель правительства.

"К этому мы еще вернемся, тем не менее. Поэтому в общих чертах", - заметил на это Александр Лукашенко.

"В общих чертах. Потому что нам программу действий правительства надо в течение двух месяцев представить в парламенте", - пояснил актуальность вопроса Александр Турчин.

Александр ТурчинАлександр Лукашенко