Указом Президента Беларуси дополнены виды государственной финансовой поддержки

В соответствии с документом к видам такой поддержки, оказываемой в индивидуальном порядке, отнесены бюджетные трансферты на возмещение части затрат по инвестиционным проектам, вклады в уставные фонды юридических лиц, вносимые за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также бюджетные займы и иные виды господдержки, предоставляемые за счет бюджетных средств.