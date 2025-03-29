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Указом Президента совершенствуется управление жилфондом и деятельность в сфере строительства
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Указом Президента совершенствуется управление жилфондом и деятельность в сфере строительстваnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8389ae62-7552-4002-bc18-30d3906d3cf4/conversions/780256b1-8328-4a04-8d5d-7a63dc3244a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8389ae62-7552-4002-bc18-30d3906d3cf4/conversions/780256b1-8328-4a04-8d5d-7a63dc3244a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8389ae62-7552-4002-bc18-30d3906d3cf4/conversions/780256b1-8328-4a04-8d5d-7a63dc3244a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8389ae62-7552-4002-bc18-30d3906d3cf4/conversions/780256b1-8328-4a04-8d5d-7a63dc3244a8-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта подписал указ № 130, которым отдельные указы главы государства приводятся в соответствие с Кодексом об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и законом "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации", вступившими в силу в 2024 году. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Предусматривается изменение 13 указов Президента. В частности, исключаются нормы, содержащиеся в кодексе и законе, уточняется терминология, отдельные акты признаются утратившими силу.