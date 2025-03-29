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Указом Президента совершенствуется управление жилфондом и деятельность в сфере строительства

Указом Президента совершенствуется управление жилфондом и деятельность в сфере строительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта подписал указ № 130, которым отдельные указы главы государства приводятся в соответствие с Кодексом об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и законом "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации", вступившими в силу в 2024 году. Об этом пишет  БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Предусматривается изменение 13 указов Президента. В частности, исключаются нормы, содержащиеся в кодексе и законе, уточняется терминология, отдельные акты признаются утратившими силу.

Указстроительство и ЖКХАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси