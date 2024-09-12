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Утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2025 год
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал указ № 385 о целевых показателях денежно-кредитной политики на 2025 год. Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики. Об сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Перечень показателей соответствует целям деятельности Национального банка - содействие экономическому росту наряду с поддержанием ценовой и финансовой стабильности.
Указом утверждаются следующие параметры:
- прирост потребительских цен - не более 5 %;
- международные резервные активы - не менее $7,1 млрд - важнейший индикатор экономической безопасности страны и ее финансовой устойчивости;
- доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, - не более 10 % (удержание такого уровня обеспечит стабильность всей банковской системы);
- коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка для обеспечения проведения расчетных операций - не ниже 99,8 %, что ориентирует на полноценный охват потребности реального сектора экономики и граждан в беспрепятственном проведении расчетов на территории страны;
- прирост требований банков к экономике - не менее 11 %. Этот параметр нацелен на создание сопутствующих условий для расширения ресурсной поддержки предприятий, удовлетворения платежеспособного спроса на кредиты, что станет одним из ключевых стимулов роста экономики.
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