Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси продолжат оказывать господдержку многодетным семьям, сообщает БЕЛТА.

Одним из вопросов была поддержка многодетных. По этому поводу глава государства подчеркнул, что в Беларуси продолжат оказывать поддержку этой категории граждан, но подход должен быть дифференцированным. "Чохом тут работать нам нельзя, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Да, мы будем поддерживать тех, кто рожает детей, особенно у которых пятеро детишек и больше (есть и такие)".