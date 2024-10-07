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В Беларуси разрешили применять физическую силу и спецсредства в отношении беспилотников
Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября подписал указ № 392, которым предусматривается изложение в новой редакции указа № 215 от 5 июня 2019 года "О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Документ принят в целях нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме.
В соответствии с указом правом на применение (использование) оружия и специальных средств в отношении беспилотных аппаратов наряду с военнослужащими (сотрудниками) воинских формирований и органов внутренних дел наделены также сотрудники (работники, должностные лица) иных военизированных организаций.
Под такими организациями для целей указа понимаются органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы.
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