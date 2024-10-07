В Беларуси разрешили применять физическую силу и спецсредства в отношении беспилотников

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября подписал указ № 392, которым предусматривается изложение в новой редакции указа № 215 от 5 июня 2019 года "О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документ принят в целях нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме.

В соответствии с указом правом на применение (использование) оружия и специальных средств в отношении беспилотных аппаратов наряду с военнослужащими (сотрудниками) воинских формирований и органов внутренних дел наделены также сотрудники (работники, должностные лица) иных военизированных организаций.