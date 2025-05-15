В Беларуси учреждены официальные геральдические символы внутренних войск

В целях сохранения и развития исторических традиций учреждены официальные геральдические символы внутренних войск Министерства внутренних дел. Соответствующий Указ № 196 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Документом, в частности, учреждены эмблема, флаг и нагрудный знак внутренних войск "За выдатную службу ва ўнутраных войсках МУС Рэспублікі Беларусь". Кроме того, уточнено изображение и описание существующего нагрудного знака "За самаадданую службу". Указом также утверждены положения о данных геральдических символах.

Эмблема внутренних войск вводится в целях сохранения исторических традиций, а также для использования ее в качестве отличительного признака профессиональной принадлежности.

Флаг, который выполнен в краповом цвете и содержит надпись "ДОЎГ! ГОНАР! АЙЧЫНА!", будет размещаться в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей, в учебных заведениях, а также использоваться при проведении идеологических и спортивных мероприятий.

Нагрудным знаком "За выдатную службу ва ўнутраных войсках МУС Рэспублікі Беларусь" будут награждаться военнослужащие, имеющие 15 и более лет выслуги, за образцовое исполнение должностных обязанностей и успешное выполнение задач.