В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц

Глава государства Александр Лукашенко 11 ноября подписал закон Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам ветеранов". Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

Документ принят в целях повышения социальной защищенности ветеранов и пострадавших от войн лиц.

Законом предусматривается усиление социальных гарантий ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашизма, ветеранам боевых действий на территориях других государств, вдовам погибших военнослужащих, не вступившим в новый брак, а также вольнонаемным лицам, направлявшимся для работы в Афганистан.

В частности, ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным орденами или медалями СССР за безупречную воинскую службу в тылу (приравниваются к участникам Великой Отечественной войны), предусмотрено увеличение размера ежемесячного повышения к пенсии с 50 % до 250 % минимальной пенсии по возрасту, увеличение размера ежегодной помощи ко Дню Победы, материальная помощь на оздоровление при невозможности его прохождения в санатории.

Ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу, предусмотрено увеличение ежемесячного размера повышения к пенсии с 50 % до 100 % минимальной пенсии по возрасту, внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения, внеочередная госпитализация, а также первоочередной прием в государственных органах и других организациях независимо от формы собственности.

Бывшим узникам фашизма предусмотрены бесплатно: обеспечение лекарствами и техническими средствами социальной реабилитации, санаторно-курортное лечение и оздоровление, изготовление и ремонт зубных протезов.

Ветеранам боевых действий на территориях других государств установлено снижение пенсионного возраста на 5 лет (для лиц, получивших статус инвалида в мирное время), бесплатные обеспечение лекарствами, техническими средствами социальной реабилитации, санаторно-курортное лечение и оздоровление, изготовление и ремонт зубных протезов.

Вдовам погибших военнослужащих, не вступившим в новый брак, будут предоставлены медицинские льготы (наравне с родителями погибших военнослужащих): бесплатное обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Кроме того, вольнонаемным лицам, направлявшимся для работы в Афганистан в период 1979-1989 годы, предусмотрено повышение к пенсии в размере 100 % минимальной пенсии по возрасту.