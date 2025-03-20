В Беларуси заявили о готовности принять на работу 100-150 тыс. специалистов из Пакистана

"Мы также договорились с моим другом премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время будут направлены специалисты разных отраслей. Тех отраслей, о которых мы попросим. И руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тыс., может быть, 120-150 тыс. этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы", - подчеркнул глава государства.