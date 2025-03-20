3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
В Беларуси заявили о готовности принять на работу 100-150 тыс. специалистов из Пакистана
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488f877a-fb3c-4dab-8cab-75ecffc05180/conversions/3f52b599-051a-42d2-8847-8d0d75119417-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488f877a-fb3c-4dab-8cab-75ecffc05180/conversions/3f52b599-051a-42d2-8847-8d0d75119417-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488f877a-fb3c-4dab-8cab-75ecffc05180/conversions/3f52b599-051a-42d2-8847-8d0d75119417-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488f877a-fb3c-4dab-8cab-75ecffc05180/conversions/3f52b599-051a-42d2-8847-8d0d75119417-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byОб этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 апреля по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Минске
Беларусь намерена принять на работу 100-150 тыс. пакистанских специалистов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 апреля по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Минске, сообщает БЕЛТА.
"Мы также договорились с моим другом премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время будут направлены специалисты разных отраслей. Тех отраслей, о которых мы попросим. И руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тыс., может быть, 120-150 тыс. этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы", - подчеркнул глава государства.