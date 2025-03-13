В Москве пройдут переговоры президентов Беларуси и России. Какие вопросы будут в центре внимания

Сегодня в Москве пройдут переговоры президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко прибудет в российскую столицу с официальным визитом.

Предстоит обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества. В центре внимания лидеров будут и вопросы текущей международной ситуации. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов.

Первый официальный визит белорусского Президента после выборов в Россию был предсказуем. Это в политике жест, который много значит, подчеркивает, какое особое значение придается двусторонним отношениям.

Журналистам работать на переговорах Лукашенко и Путина легко и сложно одновременно. О союзных делах всегда есть что рассказать, но всегда приходится напомнить то, что давно известно: и о беспрецедентном тесном партнерстве, и о долгой истории отношений.

Что касается политики, тут мы все видим взаимопонимание - частота встреч президентов исключительная для первых лиц. Пять раз в прошлом году, и это только в двустороннем формате, не считая саммитов и телефонных разговоров.

Экономика, несмотря на санкции, растет. И товарооборот даже бьет рекорды. Почти 52 млрд долларов в общей копилке

Над чем работают Минск и Москва? Это скоординированная промышленная политика, обеспечение продовольственной безопасности, единый энергетический рынок, достижение технологического суверенитета и рациональное импортозамещение. Хватает вопросов и проблем, но важно устранять оставшиеся препятствия в двусторонней торговле.

Серьезный момент сотрудничества - безопасность. Если помните, в Минске в декабре 2024 года Беларусь и Россия заключили межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Также утверждена Концепция безопасности Союзного объединения. Как сказал тогда Александр Лукашенко, с подписанием этих документов мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере.