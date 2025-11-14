Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca44256e-4ce2-4014-9fee-553be52bf253/conversions/1bff2be4-a081-44e6-a7b4-665f678b90a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca44256e-4ce2-4014-9fee-553be52bf253/conversions/1bff2be4-a081-44e6-a7b4-665f678b90a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca44256e-4ce2-4014-9fee-553be52bf253/conversions/1bff2be4-a081-44e6-a7b4-665f678b90a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca44256e-4ce2-4014-9fee-553be52bf253/conversions/1bff2be4-a081-44e6-a7b4-665f678b90a5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

Беларусь входит в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электричество. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, сообщает БЕЛТА.

"У нас 100 % населения имеет доступ к электроэнергии. При этом в рейтинге стран Европы Беларусь занимает 3-е место, где самая низкая цена на электричество. По данным рейтинга, опубликованного в июне 2025 года, самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане, России и Беларуси", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что за счет использования электричества для отопления и горячего водоснабжения, строительства электродомов повышается комфортность проживания сотен тысяч людей. В 2021-2025 годах возведено более 2 млн кв. м такого жилья. На электроотопление переходят и жители частных домов - за прошлый год подано более 160 тыс. заявок.