В рейтинге стран Европы Беларусь занимает 3-е место, где самая низкая цена на электричество
Беларусь входит в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электричество. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, сообщает БЕЛТА.
"У нас 100 % населения имеет доступ к электроэнергии. При этом в рейтинге стран Европы Беларусь занимает 3-е место, где самая низкая цена на электричество. По данным рейтинга, опубликованного в июне 2025 года, самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане, России и Беларуси", - сказал Президент.
Александр Лукашенко отметил, что за счет использования электричества для отопления и горячего водоснабжения, строительства электродомов повышается комфортность проживания сотен тысяч людей. В 2021-2025 годах возведено более 2 млн кв. м такого жилья. На электроотопление переходят и жители частных домов - за прошлый год подано более 160 тыс. заявок.
В стране также развивается электротранспорт, причем не только в крупных городах. "Пилотные проекты по переводу общественного транспорта на электрический внедрены в Шклове, Жодино и Новополоцке. А в целом на сегодняшний день в стране эксплуатируется более 44 тыс. электромобилей и насчитывается свыше 1870 зарядных станций", - привел данные глава государства.