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Вечером 15 июня смотрите телеверсию интервью Президента Беларуси телеканалу "Аль-Арабия"
Автор:Редакция news.by
О перспективах мира в разных регионах, философии диалога с американцами и европейцами и не только - позиция Беларуси и ее Президента Александра Лукашенко по самым острым вопросам большой политики звучала в интервью белорусского лидера телеканалу "Аль-Арабия".
Ближний Восток, Украина, милитаризация Европы - максимально откровенно и принципиально о конфликтах и о том, как их разрешить. Телеверсию интервью смотрите вечером 15 июня на "Беларусь 1".