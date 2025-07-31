Ведущий, артист, сценарист. Лукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Леонида Якубовича с юбилеем. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Благодаря искренности, природному обаянию и неиссякаемой энергии Ваши творческие проекты всегда становятся незабываемым зрелищем, покоряют своей яркостью и оригинальностью. Ваш многогранный и удивительный талант ведущего, артиста, сценариста и автора искрометных текстов позволил обрести огромную популярность в Беларуси. Уверен, что и впредь Вы будете радовать преданных поклонников, способствовать укреплению дружбы и культурных связей между нашими странами", - говорится в поздравлении.