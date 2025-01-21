Венесуэла поздравила Лукашенко с победой на выборах Президента Беларуси

Лидеры иностранных государств начинают поздравлять Александра Лукашенко с убедительной победой.



Венесуэла поздравила белорусского лидера и наш народ с торжеством демократии. В заявлении отмечается, что высокий процент голосов за Президента отражает доверие населения к его руководству, а массовое участие в выборах представляет собой пример приверженности белорусского народа к миру, стабильности и суверенитету.