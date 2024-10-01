Во Дворце Независимости прошло вручение верительных грамот - работу в Беларуси начинают 9 послов

В Беларуси обновился дипломатический пул. Работу в Беларуси начинают 9 послов. Это представители из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки.

Дипломаты 1 октября вручили верительные грамоты главе белорусского государства Александру Лукашенко. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

"Для нас нет недружественных народов или второстепенных стран. Беларусь проводит миролюбивую политику и готова к диалогу и сотрудничеству со всеми, кто уважает наши национальные интересы. И кто точно игнорирует это правило, так это политики на Западе. В ход идут беспочвенные обвинения в наш адрес и поиск новых поводов обострить ситуацию. Но что касается простых людей, то наши двери открыты. Безвизовый режим для жителей 35 европейских государств является тому подтверждением", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В этом всем заключается белорусское радушие и гостеприимство - чтобы каждый, кто тем более впервые переступает порог Дворца Независимости, чувствовал себя долгожданным гостем. Новый пул дипломатов в этом убедился - прием прошел по высшему разряду. На этот раз в Минск приехали послы из таких стран, как Алжир, Бурунди, Доминикана, Казахстан, Китай, Кувейт, Мавритания, Сербия и Уругвай.

В экономике очень важно работать над активной реализацией наших совместных проектов в сфере промышленной кооперации. У нас 11 таких проектов сейчас уже на ходу. Надеюсь, что их количество будет расти. Тимур Жаксылыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси

Рашед Хаммад Аль-Адвани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кувейта в России и Беларуси по совместительству: "Будем стремиться делать все возможное, чтобы увеличивать обмен товарами. Мы готовы обсуждать любое предложение белорусской стороны и через обмен визитами участвовать в конференциях, которые показывают, какие возможности есть между двумя странами".

Церемония была очень колоритная в плане дресс-кода. Дипломаты экзотичных стран нередко выбирают национальные костюмы. А в остальном, как всегда, много протокольных моментов: гимн, передача верительных грамот лично Президенту. Их дипломаты вручают строго в алфавитном порядке, причем в полной тишине, которую нарушают лишь щелчки фотокамер.

Во внешнеполитическом курсе Беларуси нет разворота. Мы за диалог, мирное и эффективное сотрудничество со всеми государствами, которые в этом заинтересованы. Как подчеркнул 1 октября глава государства, для нас нет недружественных народов и второстепенных стран.

"К сожалению, мирная, процветающая и суверенная Беларусь у отдельных западных политиков вызывает раздражение, которое перерастает в предубеждение. Они считают нормальным свое однобокое устаревшее восприятие мироустройства, где есть люди первого и второго сорта. А если кто-то не согласен с их точкой зрения, душат санкциями и разными ограничениями. Минск с такой несправедливостью сталкивается уже много лет, практически всю суверенную историю, - заметил Президент. - Тем не менее мы берем на себя смелость проводить самостоятельную политику, внутреннюю и внешнюю. И всегда отстаиваем свою позицию, основанную на международном праве и справедливости", - констатировал Александр Лукашенко.

В числе необоснованных претензий Запада есть еще один акцентный упрек, что якобы Беларусь содействует нелегальной миграции. В этой связи глава государства напомнил, что республика в пределах своих международных обязательств и имеющихся возможностей пресекает нелегальные миграционные каналы и борется с транснациональной преступностью.

"Но если создаются какие-то проблемы, связанные с миграцией, то это вопросы не к нам. Это вопросы к тем, кто этих мигрантов позвал к себе в страну. Мы по-человечески заботимся о людях, которые были вынуждены покинуть свои страны и искать убежище в Европейском союзе. И все это делаем без чьей-либо помощи, находясь под прессом незаконных санкций", - обратил внимание глава государства.

Свою миссию дипломаты начинают в интересное время, ведь впереди в Беларуси ждут президентские выборы. Все по классике - очередной повод для внешних нападок, это тоже нужно учитывать в своей работе дипломатам.

Очередным поводом для внешних нападок на Беларусь станет, очевидно, кампания по выборам Президента (эта уже кампания по нападкам на Беларусь началась, вы это знаете). Уже, наверное, начали писать заготовки громких планов по "свержению режима" и просить миллионы долларов грантов на эти бесполезные цели. Каждые 5 лет просят. Сразу огорчу идейных вдохновителей: расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволили и не позволим. Вы это увидите. Александр Лукашенко

"Наших людей не нужно агитировать за Беларусь. Они понимают, что сами и есть эта Беларусь. Сильная, стабильная и независимая. Только белорусский народ вправе решать свою судьбу, нравится это кому-то или нет", - заявил Президент.

Глава государства скажет несколько слов о каждой из стран, которую представляют дипломаты. В том числе с точки зрения, как двигаться дальше в двусторонних отношениях, какие проекты могут быть наиболее перспективными. Символично, что 1 октября, в день 75-й годовщины образования КНР, вступает в должность новый посол.

Я здесь только две недели, но я уже познакомился со многими белорусскими друзьями. Я надеюсь, что смогу как можно скорее погрузиться в жизнь Беларуси и ее общества. И вместе с белорусскими друзьями прилагать все усилия для укрепления нашей дружбы и сотрудничества. Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси

Минск и Пекин продолжают усиливать и без того наивысший в истории уровень отношений - всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Каждый наслышан как в Беларуси, так и в Китае: Беларусь сотрудничает с Китаем абсолютно по всем направлениям - здравоохранение, промышленность, образование, ежегодно растет взаимная торговля.

"Пользуясь случаем, хочу, господин посол, в Вашем лице поздравить весь китайский народ с вашим великим национальным праздником. Это и наш праздник, - сказал Александр Лукашенко. - Для нас очень значимо, что именно в этот день Вы вручаете верительные грамоты".

Глава государства подчеркнул, что Китай для Беларуси всегда был и остается важнейшим, надежным и особым торгово-экономическим и политическим партнером.

"Особую благодарность за конструктивный подход к сотрудничеству хочу выразить моему дорогому другу, Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. И передайте ему мои добрые пожелания, что мы его ждем с визитом в Беларусь в удобное для него время", - сказал Александр Лукашенко.

Еще один наш стратегический партнер - Казахстан. Много событий произошло в последнее время: с Байконура отправился в космос первый космонавт суверенной Беларуси, в Астане Беларусь получила статус участника Шанхайской организации сотрудничества.

Республика Беларусь традиционно выстраивает дружественные отношения с Сербией. Народ этой страны и весь мир до сих пор помнит самую экстремальную командировку Александра Лукашенко в Югославию - тот самый визит под бомбами. Люди ценят поддержку Президента Беларуси, оказанную в самое непростое время.

У вас сильные предприятия, промышленность, очень большой промышленный потенциал. Мы будем стараться совместно работать и развивать наши отношения. Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси

В последние годы Беларусь особенно активизировала сотрудничество с Африкой. Мы помогаем обеспечить продовольственную безопасность, передаем свои технологии от промышленности до медицины и Алжиру, и Мавритании, и Бурунди, а также предлагаем точечно определиться с проектами, где есть взаимный интерес.

На Ближнем Востоке нас тоже хорошо знают как обязательных партнеров - с Кувейтом готовы увеличивать торговлю, делиться технологиями. В Центральной и Южной Америке наши партнеры - Доминикана и Уругвай, с обеими странами Беларусь планирует отменить визы.

"Мы открыты для новых идей, нацелены на реализацию самых амбициозных проектов, - заявил Александр Лукашенко. - Абсолютно убежден, ваше пребывание на нашей земле будет комфортным, работа - продуктивной, а сотрудничество - взаимовыгодным".

Глава государства пожелал всем дипломатам успешной работы: "Шчыра вітаем у Беларусі, дарагія сябры!"

Еще одна часть традиции - за символичным бокалом (шампанского или воды) проходит краткая беседа Президента с дипломатами.