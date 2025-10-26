"Время Первого": Беларусь - Ливия, БЖД, питание в школах, возрождение Витебщины

Новый план на севере страны, переговоры с ливийскими партнерами, визит губернатора Мордовии и совещание с правительством - таким был рабочий график Первого на этой неделе.

И ситуации, которые белорусы каждый день обсуждают на кухне, то же школьное питание - как кормят наших детей? Тема, актуальность которой не пропадает.

Международные встречи тоже принесли конкретные контракты. С Мордовией будем снимать кино и смотреть в сторону биотехнологий. Это помимо вагоностроения.

С Ливией возвращаемся к сотрудничеству, одна из самых богатых стран Африки видит в нас стабильных партнеров.

В понедельник, 20 октября, первыми во Дворце Независимости появились министр здравоохранения, министр по налогам и сборам и министр промышленности. Такая компания могла означать только одно - традиционные "губернаторские переговоры" по интересующим сферам. В этот раз в Минск приехал глава Республики Мордовия.

Артем Здунов в Беларуси уже во второй раз. Несмотря на насыщенную программу поездок по производственным площадкам, губернатор успел еще кое-что - сходить на кинофильм "Классная".

Перед встречей с Президентом

"Ходили в кино на "Классную". Зал плакал!", - сказал он.

Интерес оказался не просто личным. В Мордовии сейчас активно снимает кинокомпания "Солар". Именно они заинтересованы сделать вместе с "Беларусфильмом" общий сериал "Освальд: приказано любить".

Это докистория про экс-морпеха Ли Харви Освальда, который, по официальной версии, убил американского президента Кеннеди, тем самым изменив новейшую историю США. Как это связано с нами? Освальд 2 года прожил в Минске.

экс-морпех Ли Харви Освальд

От киноиндустрии к делам промышленности: Минску и Саранску действительно есть что обсуждать.

"Мы являемся взаимопоставщиками и за эти 2 года у нас возникли вопросы кооперации", - сказал Артем Здунов.

Речь в первую очередь про вагоностроение. Мордовия обеспечивает составами всю Россию. И белорусы принимают в этом участие.

Еще одна тема и почему наш министр здравоохранения будет на встрече - в Саранске открылся федеральный российский центр биотехнологии. Это автоматически делает возможным серьезную фармкооперацию. С учетом всех этих вводных Президент обозначит позицию Минска.

"Наш товарооборот в прошлом году составил немногим более 130 млн долларов с учетом промышленной базы Мордовии и Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Есть ли куда расти? Конечно.

Мордовия похожа на нас и по агросектору. 60 % всего тракторного парка у них из Беларуси. Сложнее будет угадать, куда еще отправятся по крупным контрактам белорусские машины в ближайшее время. Подсказка в титре нашего следующего спикера - Ливию.

Анатолий Линевич, руководитель предприятия "БЕЛЛИБТРЕЙД":

"Порядка 200 тракторов МТЗ, 150 комбайнов Гомсельмаша, 40 БЕЛАЗов, БобруйскАгроМаша техника, порядка 100 МАЗов. Т.е. все наши элитные предприятия задействованы. И я скажу более, это начало".

Экс-министр сельского хозяйства Анатолий Линевич сегодня отвечает за всю торговлю с Ливией. Эти договоренности о поставке техники Минска в Бенгази - только начало нового трека отношений.



Правительственная делегация прилетит в Минск накануне во главе с заместителем главнокомандующего Саддамом Халифой Хафтаром.

"Самое главное - передай отцу привет", - сказал белорусский лидер.

Ливия сегодня переживает не самые простые политические времени. Цветная революция и продолжающееся внешнее финансирование войны внутри арабоязычного государства - пока их реалии.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Я хочу поприветствовать Вас и коллег. Благодарю за этот визит. Нам действительно есть о чем поговорить. А также хочу поблагодарить за тот большой вклад, что вы вносите в возобновление наших отношений с ливийским государством".

В свою очередь Саддам Халифа Хафтар поблагодарил Александра Лукашенко за встречу и передал от Халифы Белкасима Хафтара пожелания крепкого здоровья и счастья как лично, так и белорусскому народу в целом. "Мы очень рады нашим отношениям", - сказал он.

Несмотря на политические сложности, Ливия остается первой в Африке страной по нефтедобыче, что они успешно и продолжают делать. Тонкий Восток видит в Беларуси серьезных партнеров. Но это должно проявляться во всем: и в соблюдениях договоренностей, и в традиционности приемов, даже в мелочах в том числе.

По поручению главы государства подарили сувениры в честь пребывания в Минске: Коран, сладкую продукцию, изготовленную в Беларуси по всем технологиям, которые веками существуют, с личной подписью Президента, халяльная продукция, которая вручается в качестве подарка.

Дворец по количеству событий на этой неделе вообще, кажется, не будет "остывать". Уже в четверг, 23 октября, Президент соберет полный состав руководства правительства на совещание.

Главными лицами в этом диалоге будут: глава Белорусской железной дороги. Он, кстати, Президенту будет докладывать в первый раз. И министр образования - Президент будет задавать вопросы и по проекту указа о поддержке молодежи, и по очень актуальной теме в семьях, где есть дети, - школьном питании.

Питание в школе

"Отходов половина. Дети или не едят, потому что или невкусно, или не хотят есть. Хотя вы мне пишите, что у вас все под контролем. Слушайте, вы что, меня неземным человеком считаете?" - спросил белорусский лидер.

Если посмотреть на цифры, тема очень серьезная. Каждый день в стране кормят миллион ребят. 750 тысяч питаются абсолютно бесплатно. Конечно, хотелось бы и горячее, и полезное, и чтобы детям нравилось. Система вроде бы есть, но, судя по итогу разговора, страдает контроль на выходе в каждой конкретной школе. Если директор приходит и борется за качество еды, будут и пельмени, и вкусный суп, и картошечка.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Простым языком говоря, снять пробу ты обязан с каждого приготовленного приема пищи. И это является самой главной гарантией. Поэтому мы должны, конечно, здесь полностью уйти от формализма, эти вопросы держать на ежедневном контроле".

Съемочная группа "Первого информационного" позволит себе этот комментарий, зная, что в отпуске министр уже был до того, как приехать во Дворец.

Короткий "перерыв на работу" - нормальная практика с учетом такой должности.

Вернувшись в зал, обсудили и тему Белорусской железной дороги. Точнее, отсрочки их платежей по кредитам до 2035 года. Но это "все", предупредил глава государства.

"Все, что надо было, дали. И что? Еще дать? Тогда скажите, у кого забрать? - спросил Президент. - Ладно, завтра мы этот вопрос обсудим в Витебске".

И вот этот финал недели будет, мягко говоря, сложным.

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, отметила: "Нельзя врать. Когда врут, получаются неверные решения, а за ними человеческие судьбы".

В самом начале этого совещания мы поговорили с участниками выборочно. Но почти везде услышали, если говорить о проблемах, один и тот же посыл: "Нет людей".

Почему нет людей? Почему не растет зарплата? Почему не хотят ехать в Витебскую область, если выбирать из всей страны? Все эти вопросы - последствия, простым языком говоря, "не самой лучшей экономики".

АПК, деревообработка, инвестиционные проекты, туризм. По сельскому хозяйству Витебщине уже дважды реструктуризировали долги. "Витебскдрев" остановлен в феврале 2025 года по той же причине.

Туризм - потенциал используется на 20 %. Этот список можно продолжить. Но если по основным этим позициям "нет роста", конечно где там будет "сохранение кадров"?

"За последние 4 года организации области воспользовались поддержкой 1285 раз. Фактически каждый день кому-то выделялись средства из бюджета, вами не заработанные. Под конкретные обязательства и результат", - сказал Александр Лукашенко.

Отсюда логичный вопрос. Почему этого результата нет? Про обстоятельства, как сказал Президент, можно долго рассуждать. Но чаще всего - слив бюджета упирается в управленческую некомпетентность. Очень показательный, понятный всем пример: как могут и не могут работать две обувные фабрики области - условно через дорогу друг от друга.

"Уже просите господдержку даже знаменитому "Белвесту" ("эффективный инвестор" оставил 300 млн рублей долгов и не знает, что делать), - привел пример глава государства. - А через дорогу - "Марко". Работает. Почему к нему не обратиться: "Подскажи, что за проблема?"

От частных примеров к глобальным. Начнем с АПК. Проблемы: падеж скота, не выполняются нормативы.

Здесь тоже во многом виноваты люди, исполнители на местах. Телят принять не могут, а если могут, то не могут сохранить. Ветеринарная система по-прежнему дает сбои. Что с этим делать?

Совещание в Витебской области

В зале больше 370 человек. Мнения будут разные

В зале больше 370 человек. Мнения будут разные

Анна Норкус, гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики:

"И сегодня ветврач, он получился заложником. Он сегодня мыслит так: если не ввелась вакцина, нельзя этого делать, меня в этом обвинят. Антибиотик не ввелся, меня тоже обвинят".

Чья это недоработка? И почему эти вопросы до сих пор не решены. Президент обратится к вертикали и потребовал ликвидировать всякую бюрократию. "Они там сами разберутся", - сказал он.

Александр Лукашенко

Не тащить наверх и не бюрократизировать процессы. Президент услышал и мнение о том, что тяжело собирать документацию на строительство самых простых коровников, ферм, траншей. И сомнительные планы по интеграции. Так считает экс-губернатор Витебской области.

Александр Косинец, зампредседателя Всебелорусского народного собрания:

"Какие вы собираетесь интеграции вести? Кого вы с чем собираетесь объединять? Ничего не нужно это делать. Наоборот, надо смотреть реалиям в глаза. В 2014 году Витебская область вместе с Гродненской имела самые минимальные кредиторскую и кредитные долги перед банками - самые минимальное в стране. С нас брали всех пример. Посмотрите, в 5-10 раз нарастили. Зачем соединять то, что не надо?"

Николай Шерстнев, заместитель управляющего делами Президента Беларуси:

"Глобальная ошибка - буквально в кратчайший промежуток времени были заменены все руководители головных предприятий. Пришли люди новые, которые абсолютно не владели, что такое 70-й указ, как работает сельхозпредприятие, и какая вообще связь перерабатывающего предприятия с сельхозпредприятием".

В зале два экс-губернатора севера. Оба считают, что сейчас дела ведутся не лучшим образом. Цифры Комитета госконтроля в подтверждение.

Времени по АПК Президент дал до 7 ноября. Дальше в ход пойдут прокуроры.

"За ошибки должен быть строжайший персональный спрос", - потребовал Президент.

Логично, что последним слово дали губернатору. Александр Субботин на своей должности, как сказал Президент, полный олимпийский цикл. Как он видит ситуацию в регионе.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Вся проблема в том, что огромный рост долговой нагрузки, накопленный еще с 2010 года. У меня статистические данные. Созданные потом по итогам структуры, они позволили избежать коллапса АПК Витебской области и продолжать жить. Но есть немножко и позитивная сторона медали. Нам за последнее время, за последнюю пятилетку удалось все-таки нивелировать отрицательную динамику и улучшить результат по ключевым, по моему мнению, параметрам развития области. Во-первых, по основным показателям работы реального сектора экономики за 4 года пятилетки получен прирост. 8 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности обеспечили рост объемов производства. Положительную динамику демонстрирует сфера услуг. Наращиваем экспортные поставки".

Если подводить итог: "Командуйте" - прямой посыл главы государства. Утром - провели планерку с поручениями. Не сделал - спросили. Социализм - это учет. Но для этого надо не сидеть в кабинете.

"Я не приехал в Витебскую область, чтобы вас запугать. Мы с вами 30 лет работаем, вы знаете мои подходы. Коль вы меня не поняли, обманули, все будет ужесточено до предела", - заявил белорусский лидер.

"После сегодняшней встречи председатели райисполкомов позвали главных специалистов и руководителей, довели им жесточайший этот разговор", - посоветовал Президент.

Требования нормальные? - Конечно. Если честно отвечать себе на вопрос, а что дальше? Дальше, как будет зарабатывать страна. Как в ней будут жить люди с нашими же фамилиями и отчествами.

"Для меня вся республика моя родная. Мы должны навести порядок и молодежи передать бразды правления. Но мы должны навести его. Это позор (нынешнее состояние дел в регионе. - Прим. ред.), - подчеркнул белорусский лидер. - Вы что, войны захотели? Не надо нам война. Нужна экономика".

И это правда, которую все понимают. И которой можно избежать, создавая в стране условия, которые будут работать и через 20 и через 30 лет. Для этого налаживаются все кооперационные контакты. Для этого Беларусь идет на Восток. Для этого готовит кадры.