"Время Первого": "Большая сделка" с США, помилование осужденных, вторая попытка ЭКО

Большая сделка Беларуси и США, снятие санкций и предложения Александра Лукашенко по разрешению конфликта на Ближнем Востоке. На неделе в Минск снова приезжала американская делегация во главе со спецпосланником президента США - Джоном Коулом. Главной темой стала международная повестка.

Вопросов много: Украина, Венесуэла, конфликт на Ближнем Востоке. Американцы обозначили свою позицию, наш Президент - свою. И пусть без публичных подробностей, но Александр Лукашенко предложил еще один вариант, как можно завершить войну в Иране. Все самое интересное из белорусско-американских кулуаров и не только - прямо сейчас.

Джон Коул, Кристофер Смит… Похоже, по частоте визитов скоро приблизятся к российским губернаторам. Появление американской делегации было эффектным. 5 градусов с утра, остатки снега и Сара в платье с коротким рукавом - из команды Джона Коула. "Заморозить" ее нереально.

Если раньше - в первые приезды американцев - было много вопросов: а как проходят переговоры, какое у кого настроение? Теперь в этом особо нет необходимости. И так все видно. Перед встречей с Президентом в непринужденной атмосфере - за чашкой чая - обсуждали … рыбалку в Беларуси.

После разговоров о рыбалке длинными коридорами Дворца - в кабинет к Президенту к обсуждению вопросов.

"Я готов, как всегда, к обсуждению любых вопросов, отвечать на любые проблемы. Но настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. И не только проблемы Украины, но и глобальные. И не только войну на Ближнем Востоке, - сказал Александр Лукашенко.

Результатов переговоров пресса будет ждать под дверьми два с половиной часа. И вот посыпались вопросы….

Джон Коул, спецпосланник (США):

"Очень ценно всегда получать мнение вашего Президента, Президента Беларуси, потому что это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе. Это очень ценно для нас. Я обязательно передам все то, что мы обсуждали здесь сегодня в Вашингтоне".

И на этот раз американцы объявили о снятии санкций. В руках Коула - бумажка с подсказками. И все-таки спецпосланнику Трампа понадобится помощь Валентина Рыбакова.

"США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов", - заявил Джон Коул. - Выводятся из всех санкционных списков две белорусские компании - Белорусская калийная компания и "Беларуськалий".

На следующий день - в президентской повестке внутренние вопросы по теме здравоохранения. Но журналисты решили, а почему бы не напроситься за тот самый стол, где сидели американцы, и расспросить у Александра Лукашенко подробнее об итогах переговоров.

Большая сделка и ее главный результат...

"Американцы в ходе переговоров от имени Трампа предложили заключить большую сделку, где будет отражен ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров, - рассказал Александр Лукашенко журналистам. - Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно, и для меня в том числе. Поэтому я сказал: "Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить".

"Мы обозначили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. В третий раунд они сказали, что готовы, Дональд предлагает большую сделку и встретиться у него дома во Флориде, обсудить, и договориться", - отметил глава государства.

В день приезда американцев Александр Лукашенко помиловал 250 заключенных. 15 уехали, остальные - останутся в Беларуси. Как это будет воспринято обществом и не представляют ли они опасность?!

"Мы их знаем. Прежде чем выпускать, они все были взяты на контроль спецслужбами и милицией", - сказал Александр Лукашенко.

Главу государства спросили о недавнем помиловании 250 осужденных, из которых 235 остались в Беларуси. Журналисты уточнили, не станут ли эти люди агентами влияния, в будущем превратившись в угрозу государству. В этой связи Александр Лукашенко заверил, что повторения событий 2020 года в Беларуси никто не допустит.

Неделя была богата на визиты зарубежных гостей. Хотя, учитывая статус партнерства, - наши люди. Приезжал губернатор Рязанской области…..

"Я хочу, чтобы вы были уверены в том, вот все, о чем делегация ваша, прибывшая в Минск, договорится с белорусами (промышленниками, аграриями, производителями станков, пассажирской техники, грузовой), мы выполним в срок. Мы люди обязательные - всегда были таковыми и останемся", - заверил белорусский лидер.

После переговоров Павел Малков отправится на пресс-подход. А Александр Лукашенко в это время попросит российского посла на несколько слов. На наш вопрос "о чем говорили" , другого ответа - и так дипломатично - мы и не ждали…

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

"Мы стояли спиной к прессе и тихонечко разговаривали. Так что эти разговоры оставим между нами".

У губернатора Рязанской области - большие планы на Беларусь, и даже в личном.

Павел Малков, губернатор Рязанской области России:

"К сожалению, у нас не бывает возможности долго отдыхать. Поэтому максимум, что я могу себе позволить, это одна неделя отпуска в году. И то, на самом деле, не всегда. Я стараюсь ее проводить достаточно активно. И самый правильный вариант, это, на мой взгляд, взять мотоцикл и прокатиться по каким-то интересным местам. Мы с коллегами подумали взять мотоцикл и проехать по разным интересным местам Республики Беларусь".

Наш Президент на неделе провел переговоры и с послом Казахстана. Там успешно прошел референдум, и теперь у наших стран общая дата. 15 марта - День Конституции.

Президент обратил внимание, что для Беларуси Казахстан является ключевым партнером среди стран Центральной Азии. "Очень хорошие планы нашего сотрудничества на будущее, хотя и в настоящее - полтора миллиарда - очень хороший товарооборот. Мы будем очень надежными партнерами для вас", - заверил белорусский лидер.

Двусторонние отношения Беларуси и Казахстана сейчас, действительно, на пике.

Тимур Жаксылыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:

"Наш товароборот бьет рекорды. Очень интенсивные политические контакты на всех уровнях по линии межпарламентского сотрудничества, по линии правительственного сотрудничества. Регионы активно взаимодействуют. У нас очень насыщенная программа. В середине следующего месяца состоится официальный визит министра иностранных дел. Сейчас к этому также ведется подготовка".

Кажется, на этот раз женский Президент превзошел сам себя.Такое решение женщины никогда не забудут.

Дать возможность испытать радость материнства, да еще в такой год - Белорусской женщины - момент символичный. Теперь вторая попытка ЭКО для белорусок будет тоже бесплатной.

Глава государства пообещал - деньги на это найдут!

Отдельно в ходе доклада затрагивался вопрос дополнительного финансирования на проведение этих процедур, которое оценивается примерно в 6 млн рублей. Александр Лукашенко подчеркнул, что выделение такой денежной суммы - это решаемый вопрос, причем сделать это можно без дополнительной нагрузки на бюджет, а за счет выделения средств из президентских фондов. "Это я женщинам подарю. Соберу эти деньги и подарю. 6 миллионов не можем найти для женщины, чтобы ее осчастливить? - риторически спросил глава государства. - Скажите, сколько надо денежных средств. Опять же, не бюджетных. Мы найдем эти деньги".

"Хочу сразу предупредить: надо нам обязательно в этом направлении, если мы чего-то не понимаем, привнести самые передовые технологии. Деньги за мной. Самые передовые", - продолжил Александр Лукашенко.

Результативность ЭКО в Беларуси выше мировой. Конечно, еще хватает предрассудков вокруг этой темы. Но желание женщины стать матерью - закон. И наши медики сделают все, чтобы оно осуществилось.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Про какие риски мы говорим? То есть, если у нас есть противопоказания, мы не будем назначать эту процедуру. Мы прекрасно понимаем, что каждый организм индивидуально реагирует на ту методологию, которая используется в рамках подготовки. Есть две программы. Одна - включает 8-12 дней. Другая программа - гормональной подготовки, более длительная, она включает 6-8 недель. Это говорит о том, что организм в этот момент как-то реагирует. И, конечно, женщина должна сопровождаться качественной медицинской помощью для того, чтобы мы в нужный момент реагировали на те обстоятельства, которые будут возникать, и сделали вывод, будем ли мы продолжать, или нужно остановиться. Мне не очень нравится слово "риски", потому что, если бы это была рисковая манипуляция, то, наверное, мы бы не имели возможности распространять, увеличивать спектр тех, кому это может быть предложено".

Наш Президент на неделе заслушал доклад министра сельского хозяйства. Главные темы - посевная кампания и экспорт продовольствия.

Был и разговор с Путиным по телефону.