"Время Первого": интерес к Чукотке, вернуть армию в реальность, поликлиника будущего, триумф в РХЛ

Эта неделя прошла под знаком предельной мобилизации: от проверки крепости границ и аудита системы здравоохранения до готовности наших спортсменов перед плей-офф в КХЛ. Александр Лукашенко подвел итоги самой масштабной в истории суверенной Беларуси инспекции Вооруженных Сил, отправив жесткий месседж генералам и западным недругам: "Мы готовы к любым сценариям". Наш ответ на внешнее давление - это не только крепость брони, но и нерушимое единство с Россией, которое на этой неделе, в День единения наших народов, подтверждено новыми экономическими победами.

Что белорусы могут продавать на Чукотку? Спойлер: "при этом добывая там золото". Плюс задачи перед хоккеистами. Сейчас все замерли в ожидании новых результатов хоккейного "Динамо" - это лучший сезон в истории команды - покажем кулуары разговоров. В пятницу пул поработал на открытии новой поликлиники в Уручье - там, правда, космос, включая операционные и круглосуточный прием. И завершилась эта неделя в графике Первого тоже хоккеем - финалом РХЛ. Самые интересные моменты собрали во "Времени Первого".

Понедельник во Дворце начался с обсуждения дел с регионом, о котором, как выяснилось, мы знаем мало. В нем нет дорожного сообщения между городами - только авиа. В апреле днем у них примерно минус 15, 10 месяцев в году зима, и до 2017 года, чтобы туда попасть, нужен был пропуск или спецразрешение. Все это о Чукотке.

Сергей Ковальчук, Владислав Кузнецов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59ec040e-ed18-4159-a3fd-daa7c3af43f5/conversions/c4260b5e-06dc-4855-8427-5a328788b676-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59ec040e-ed18-4159-a3fd-daa7c3af43f5/conversions/c4260b5e-06dc-4855-8427-5a328788b676-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59ec040e-ed18-4159-a3fd-daa7c3af43f5/conversions/c4260b5e-06dc-4855-8427-5a328788b676-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59ec040e-ed18-4159-a3fd-daa7c3af43f5/conversions/c4260b5e-06dc-4855-8427-5a328788b676-xl-___webp_1920.webp 1920w

Делегация с Крайнего Севера в Беларуси впервые в таком составе. Не просто так в Минске их встречал министр спорта. Сергей Ковальчук, оказывается, служил там и сейчас, можно сказать, курирует сотрудничество. Видно, что общаются не в первый раз.

Чукотка переживает реновацию. Причина - новая логистика. К ним стало возможно попасть не только на самолетах.

Владислав Кузнецов, губернатор Чукотского автономного округа России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/071cbf73-7b51-4ec7-82f0-ae8f3bf754a5/conversions/36480ac4-4945-4598-a525-6e938c4e565a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/071cbf73-7b51-4ec7-82f0-ae8f3bf754a5/conversions/36480ac4-4945-4598-a525-6e938c4e565a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/071cbf73-7b51-4ec7-82f0-ae8f3bf754a5/conversions/36480ac4-4945-4598-a525-6e938c4e565a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/071cbf73-7b51-4ec7-82f0-ae8f3bf754a5/conversions/36480ac4-4945-4598-a525-6e938c4e565a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владислав Кузнецов, губернатор Чукотского автономного округа России:

"Что отличает Чукотку прошлого от Чукотки настоящего и будущего? Это северный морской путь глобально. То есть то, что было практически заперто в регионе, - те же полезные ископаемые, - теперь экономически целесообразно разрабатывать. У нас появился некий транспортный коридор. Я думаю, что здесь у нас точно есть совместные проекты. Мы говорили об этом, посмотреть на совместную логистику. То есть мы сейчас строим, допустим, большой порт. Мы тоже показывали этот проект. Может быть, будет интересно Беларуси и с точки зрения экспортных поставок тех же калийных удобрений через наш порт".

Если не брать в расчет потенциал калия, товарооборот совсем небольшой: экспорт креплений для проводов электропередачи и лесоматериалов. Хотя нужно им реально много: и продукты, и все, что касается строительства, и наши БЕЛАЗы для работы на рудниках.

"Все, что есть у вас, того нет у нас. Что мы можем предложить Чукотке, вы в этом очень нуждаетесь. Не могу сказать, что того нет в России, что есть у нас. Конечно, в России много чего есть. Но мы постараемся конкурировать с соответствующей российской продукцией, чтобы вас заинтересовать", - заверил белорусский лидер.

Еще одна особенность Чукотки - часто становилась сценарием для приключенческого кино. Рудники, причем золотые. Первый заместитель губернатора шепотом (просто в моменте у нас иногда получаются двойные интервью) расскажет, что добывать предложили и белорусам.

заместитель губернатора - начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа России Антон Яремчук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66059541-7544-486d-9e24-26cd1090e255/conversions/95f8a0fe-0368-4ddb-9b17-a2b64548ea51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66059541-7544-486d-9e24-26cd1090e255/conversions/95f8a0fe-0368-4ddb-9b17-a2b64548ea51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66059541-7544-486d-9e24-26cd1090e255/conversions/95f8a0fe-0368-4ddb-9b17-a2b64548ea51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66059541-7544-486d-9e24-26cd1090e255/conversions/95f8a0fe-0368-4ddb-9b17-a2b64548ea51-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы показали и обсудили карту свободных участков из нераспределенного фонда недр, которые могут быть интересны для разработки белорусским компаниям. Александру Григорьевичу карту передали, надеемся, будет отклик", - сказал заместитель губернатора - начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа России Антон Яремчук журналистам по итогам встречи.

А еще чукотская сторона очень заинтересована в развитии туризма: термальные источники, горные курорты, киты. Решение "напрямую дружить" операторов с двух сторон, чтобы делать пакеты доступными по цене.

По присутствию людей, накалу страстей и критике Дворец смог остыть разве что во вторник. А вот уже в среду почти 300 человек в погонах готовились к оценке главнокомандующего. Чем закончилась и закончилась ли вообще проверка боеготовности белорусской армии. В моменте ответы на этот вопрос были разными.

300 человек в погонах готовились к оценке главнокомандующего news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f158b17c-f028-41f9-a216-4faf81859b90/conversions/ff1bca3a-e40e-4e83-81c6-2bbcd142c36a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f158b17c-f028-41f9-a216-4faf81859b90/conversions/ff1bca3a-e40e-4e83-81c6-2bbcd142c36a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f158b17c-f028-41f9-a216-4faf81859b90/conversions/ff1bca3a-e40e-4e83-81c6-2bbcd142c36a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f158b17c-f028-41f9-a216-4faf81859b90/conversions/ff1bca3a-e40e-4e83-81c6-2bbcd142c36a-xl-___webp_1920.webp 1920w

По звездам - в зале люди, начиная от подполковников. Многие из них последние месяцы провели на полигонах, где и шла проверка. Свертывание, развертывание, передислокация - так называемые полевые. В зону внимания попали более 40 воинских частей, причем в боевую готовность глава государства их приводил, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб.

Общий вывод - вернуть всех в реальность. В нашей истории перед Второй мировой уже был пакт о ненападении Молотова - Риббентропа, который должен был действовать в течение 10 лет. Его не хватило даже на два. В 1939-м заключили, в 1941-м нацисты на нас напали. Если не об истории, а о современности: войны начинаются меньше чем за сутки. Вот сейчас идут 48 часов, которые США дали Ирану, формулируя: "А дальше на них обрушится ад". Таких примеров не один и не два - примерно 55 зон конфликтов сейчас в мире. Не то время, чтобы на все смотреть сквозь пальцы.

"Всякие разговоры (а я очень хорошо знаю это, ниже скажу об этом) о том, что "вот, Президенту доложат как надо", "мы тут побегаем, попрыгаем, все нормально будет, как всегда...". Как всегда, мужики, не будет. Не будет! И хочу вас предупредить, почему не будет. Потому что я под вас подстраиваться не намерен, вы будете подстраиваться под Главнокомандующего, - заявил глава государства.

Понятно, что Президенту докладывают не из одного и не из двух источников - напрямую к проверке был привлечен председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec995019-b203-49dd-8bd2-dc5298f6c18d/conversions/4e9e91f8-ab97-4527-9d41-0fb2e06e6441-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec995019-b203-49dd-8bd2-dc5298f6c18d/conversions/4e9e91f8-ab97-4527-9d41-0fb2e06e6441-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec995019-b203-49dd-8bd2-dc5298f6c18d/conversions/4e9e91f8-ab97-4527-9d41-0fb2e06e6441-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec995019-b203-49dd-8bd2-dc5298f6c18d/conversions/4e9e91f8-ab97-4527-9d41-0fb2e06e6441-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:

"Безусловно, на совещании были озвучены не все факты. У нас есть отдельная информация, где уже все до мелочей, по каждой воинской части. Поэтому мы это будем отслеживать до конца. Не только какие-то системные вопросы, но и по каждой воинской части, что и поручил глава государства".

Наши границы на западе сильно милитаризируются. На белорусско-польской границе, Брестская область - коалиционные войска НАТО. По границе в Гомеле все время напряжение с украинской стороной. Там идет война. И да, ее опыт Беларусь берет на вооружение, просто нет других вариантов.

"Я очень часто и многократно генералам Хренину и Тертелю (министр обороны Виктор Хренин и председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель. - Прим. ред.) говорю: ребята, мне от вас главное надо, чтобы вы предупредили о вероятном или фактическом нападении на Беларусь. Если мы об этом ничего знать не будем, война для нас будет закончена. Это тоже из опыта специальной военной операции", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"И я хочу подчеркнуть тоже из опыта СВО и нынешнего ведения войн, как мне часто докладывают генерал Хренин и генерал Муравейко. Знаете, мы не видим концентрации войск противника на рубежах нашего государства. Ребята, бог с вами, они что, дураки? Будут концентрировать где-то, как в Великую Отечественную войну перед наступлением, войска? - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

Спросили об общих выводах и главу Совбеза. Хотим сказать спасибо Александру Григорьевичу, который не отказывается от комментариев журналистам со свойственным ему чувством юмора.

государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c23c3ce-2a81-4db1-afe3-0180da869467/conversions/a23263ef-9db6-4489-ba7e-3af176c70500-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c23c3ce-2a81-4db1-afe3-0180da869467/conversions/a23263ef-9db6-4489-ba7e-3af176c70500-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c23c3ce-2a81-4db1-afe3-0180da869467/conversions/a23263ef-9db6-4489-ba7e-3af176c70500-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c23c3ce-2a81-4db1-afe3-0180da869467/conversions/a23263ef-9db6-4489-ba7e-3af176c70500-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Президент поставил четкие конкретные задачи: проанализировать, посмотреть совместно с Министерством обороны, доложить ему четкий план. И это, говорит, не должно останавливаться. Любая проверка - это способ подготовки Вооруженных Сил. Поэтому проверки продолжать, различные вопросы рассматривать. Мы должны быть полностью уверены, что наши Вооруженные Силы сегодня готовы действовать в тех реалиях обстановки, которые сегодня есть", - отметил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Хотите так же хорошо выглядеть в 60, как тренер "Динамо" Андрей Ковалев?

тренер "Динамо" Андрей Ковалев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20396866-e065-43d2-9994-18260e556567/conversions/dea55370-ef9b-4c0d-9712-34ab77e01b60-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20396866-e065-43d2-9994-18260e556567/conversions/dea55370-ef9b-4c0d-9712-34ab77e01b60-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20396866-e065-43d2-9994-18260e556567/conversions/dea55370-ef9b-4c0d-9712-34ab77e01b60-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20396866-e065-43d2-9994-18260e556567/conversions/dea55370-ef9b-4c0d-9712-34ab77e01b60-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мы не будем перечислять все его спортивные регалии, напомним только о восьми удачных чемпионатах мира и двух олимпиадах - в Нагано и Солт-Лейк-Сити, которые навсегда вписали имя витеблянина в историю хоккея. Так вот его 60 - это новые 50, а то и 40 по спортивной форме. Будут шутить: как удачно получилось, что на день рождения приехал еще и Президент.

Для пула это был ожидаемый визит. Глава государства всегда поддерживал "Динамо". Так было и в прошлом году, и Президент находит время приходить на игры, и конечно, его просто присутствие заставляет команду, которая с уважением относится и к хоккейному профессионализму главы, чувствовать: то, что они делают, видят на всех уровнях, и это важно, на уровне страны.

Хоккеистов Президент знает лично.

Это формат встречи, когда получается и поиграть, и Президент всегда привозит подарки и, конечно, главное, пообщаться.

Такое внимание реально имеет огромное значение для игроков. По комментариям и эмоциям во время этих комментариев пул все понял

Виталий Пинчук, нападающий ХК "Динамо-Минск" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6dc194c-68f9-4036-a2dc-cc02ebf82d01/conversions/91be9549-2cc9-4798-990f-69ca773c2cc3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6dc194c-68f9-4036-a2dc-cc02ebf82d01/conversions/91be9549-2cc9-4798-990f-69ca773c2cc3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6dc194c-68f9-4036-a2dc-cc02ebf82d01/conversions/91be9549-2cc9-4798-990f-69ca773c2cc3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6dc194c-68f9-4036-a2dc-cc02ebf82d01/conversions/91be9549-2cc9-4798-990f-69ca773c2cc3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виталий Пинчук, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Все удивлены, особенно легионеры, которые впервые в этой команде. И то, что приезжает Президент, говорит очень много приятных слов. Стоишь там, улыбаешься, улыбаешься. Целый лед улыбался, стоял".

Андрей Стась, капитан ХК "Динамо-Минск" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49bc4496-0364-4fab-98c2-abb9b62811e4/conversions/8ed68d03-443b-4571-859b-2e03e91d861d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49bc4496-0364-4fab-98c2-abb9b62811e4/conversions/8ed68d03-443b-4571-859b-2e03e91d861d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49bc4496-0364-4fab-98c2-abb9b62811e4/conversions/8ed68d03-443b-4571-859b-2e03e91d861d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49bc4496-0364-4fab-98c2-abb9b62811e4/conversions/8ed68d03-443b-4571-859b-2e03e91d861d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Стась, капитан ХК "Динамо-Минск":

"Все в стране знают, насколько пристально он смотрит за хоккеем, и, конечно, все понимают огромную ответственность, которая лежит на нас".

Сэм Энас, нападающий ХК "Динамо-Минск" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b05065bb-a2b5-448d-bc83-73ee44edb1c2/conversions/53b7793f-bfce-473e-8f15-944923c3ceff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b05065bb-a2b5-448d-bc83-73ee44edb1c2/conversions/53b7793f-bfce-473e-8f15-944923c3ceff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b05065bb-a2b5-448d-bc83-73ee44edb1c2/conversions/53b7793f-bfce-473e-8f15-944923c3ceff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b05065bb-a2b5-448d-bc83-73ee44edb1c2/conversions/53b7793f-bfce-473e-8f15-944923c3ceff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сэм Энас, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Он очень крутой, располагает к себе. Его совет был главный - не получить травму. И, может быть, больше сфокусироваться не на нападении, а все-таки на количестве забитых голов. И это классный совет".

Сейчас команда готовится ко второму раунду плей-офф. Первая игра с "Ак Барсом", у нас в Минске. Президента пригласили, и глава, конечно, приглашение принял.

После этого общения "Динамо" для интервью закрылось. Это важный момент, нужно относиться с пониманием: команде нужны тишина, концентрация и поддержка всех белорусских болельщиков - на трибунах и у экранов - уже 9 апреля

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/244b978d-6490-4a53-ad40-12cfd2e1853f/conversions/bd8f9f01-22c1-4113-bdfd-dd3b6713912f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/244b978d-6490-4a53-ad40-12cfd2e1853f/conversions/bd8f9f01-22c1-4113-bdfd-dd3b6713912f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/244b978d-6490-4a53-ad40-12cfd2e1853f/conversions/bd8f9f01-22c1-4113-bdfd-dd3b6713912f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/244b978d-6490-4a53-ad40-12cfd2e1853f/conversions/bd8f9f01-22c1-4113-bdfd-dd3b6713912f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В пятницу утром мы уже дышали свежим воздухом в Уручье. Северо-восток Минска считается одним из самых экологически чистых районов столицы. Теперь здесь будет и новая, ультрасовременная поликлиника на 25 тысяч человек.

По оборудованию и возможностям это, скорее, медцентр: есть не только стационар, но и операционные. Будут оказывать и круглосуточную помощь в травмпункте. Поликлиника находится на так называемой петле Минска. Везти отсюда людей в другие больницы не очень логистически удобно. Поэтому будут стараться переносить часть быстрых вмешательств сюда.

Отдельное внимание уделили женщинам. Год женщины, вторая попытка ЭКО для поддержки мам. Здесь есть абсолютно все.

"Все, что нужно для женщины, и не только в Год женщины, но и в будущем, пока я Президент, буду стараться это делать", - заверил глава государства.

Зашел разговор и о работе отделения травматологии. Его глава, доктор Атаджанов из Туркменистана, как пример того, что в Беларуси всегда есть место людям, которые хотят работать и комфортно жить.

"Если б я знал до вчерашнего дня, я бы уже хоккеистов сюда направлял", - заметил Президент.

Хоккеем Президент вместе с пулом и завершил свою неделю - финалом РХЛ. За титул спорили команда главы государства и сборная Минской области.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d97b17b7-bdf7-40f1-bb49-26fe220fd5b9/conversions/65df4159-8a6c-4473-91a8-341a58eba6e4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d97b17b7-bdf7-40f1-bb49-26fe220fd5b9/conversions/65df4159-8a6c-4473-91a8-341a58eba6e4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d97b17b7-bdf7-40f1-bb49-26fe220fd5b9/conversions/65df4159-8a6c-4473-91a8-341a58eba6e4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d97b17b7-bdf7-40f1-bb49-26fe220fd5b9/conversions/65df4159-8a6c-4473-91a8-341a58eba6e4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Итоговая победа у команды Президента - 4:2, второе место у Минской области, бронза - у Бреста.

Эти игры - и серьезное соперничество, и большая популяризация хоккея. Можно просто прийти на "Олимпик Арену" и все увидеть своими глазами.