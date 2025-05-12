Встреча Лукашенко и Генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама проходит во Дворце Независимости

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама проходит во Дворце Независимости.

Непосредственно переговорам предшествует церемония официальной встречи с соблюдением всего предусмотренного в этих случаях церемониала, включая исполнение гимнов двух стран и задействование роты почетного караула.

Переговоры во Дворце Независимости пройдут в узком и расширенном составах. На них, как планируется, будет обсуждаться развитие стратегического сотрудничества Беларуси и Вьетнама по ключевым направлениям в экономике, политике и гуманитарной сфере.

Речь в первую очередь пойдет о наполнении конкретными проектами разрабатываемой дорожной карты по развитию сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом. На повестке дня - перспективы дальнейшей совместной работы по широкому спектру направлений.