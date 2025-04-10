"Я буду защищать свой народ": Лукашенко рассказал о предстоящих учениях "Запад-2025"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир" поделился подробностями предстоящих учений "Запад-2025".

"Я буду защищать свой народ. И я знаю, как было в 1941-м: мы все время утихомиривали немцев. Мы угодить им как-то пытались. Они залетают на самолетах, нагло себя ведут здесь, а мы все самолеты собрали с аэропортов в один и начали там что-то ремонтировать. Мы даже армии не развернули, все умиротворением занимались. И что? Путин правильно говорит: и после этого врали, обманывали и так далее. Хватит. Мы должны быть всегда готовы", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что недавно обсуждал с Владимиром Путиным тему предстоящих белорусско-российских учений "Запад-2025". Они пройдут в середине сентября.

"Я подписал директиву по поводу этих учений, потому что их здесь организовывать надо и так далее. Полигоны определили. Несмотря на то, что идет война, специальная военная операция, мы с Президентом Путиным договорились, что война войной, но надо смотреть вперед и надо видеть другие направления и возможные театры военных действий, не дай бог. Поэтому мы будем проводить эти учения. Основную роль в силу определенных причин должна сыграть Беларусь. Потому что сейчас большое отвлечение войск Российской Федерации. Настало время и нам показать, что мы многое умеем. Здесь будут присутствовать и российские войска. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы защитить наше общее Отечество", - заявил белорусский лидер.

"Общее оно у нас от Бреста до Владивостока. Но у нас есть в этом Отечестве абсолютно самостоятельные государства - суверенные Беларусь, Российская Федерация. И есть земли, которые имеют приличную самостоятельность. Такие как уфимские, казанские земли - Татарстан и Башкортостан", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, как нагнетают обстановку западные соседи Беларуси - Польша и страны Балтии. Обострена ситуация и на юге - на границе с Украиной.