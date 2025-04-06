Юбилей Великой Победы, экономический рост Беларуси - Президент дал интервью МТРК "Мир"

Сохранение исторической правды, традиция быть на параде в Москве, экономический рост вопреки санкциям, нарастающая конфликтность в мире и новая война пошлин Трампа. Все это темы большого интервью, которое Президент дал межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Беседа получилась глубокой, говорили на философские темы и на злобу дня. Полная версия выйдет позже, но некоторые моменты можем показать уже сейчас.

Общаться с "Миром" Президент любит. Это заметно и по первым минутам встречи, и по тому, что интервью телерадиокомпании Александр Лукашенко дает не впервые.

Это крупный медиахолдинг со штаб-квартирой в Москве и национальными филиалами и представительствами в 9 государствах. Общий охват аудитории лишь телеканала "Мир" - более 180 млн человек. Еще 80 млн смотрят "Мир 24". На этой кнопке рассказывают, как и чем живут постсоветские страны, а значит, близкие нам люди.

Сохранение исторической правды

В качестве интервьюера выступил глава медиахолдинга Радик Батыршин, участник крупных ТВ-проектов, автор и организатор международного телемарафона "Наша Победа". Нынешний разговор в преддверии очередной важной даты. 80 мирных лет - повод поговорить и об исторической правде, и о жестоком геноциде белорусов в той войне, и о победных традициях.

В числе важных тем разговора было празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и сохранение исторической памяти. Один из вопросов главе государства касался его регулярного присутствия на парадах по случаю Дня Победы в Москве. Александра Лукашенко спросили, почему стало уже традиционным, что Президент Беларуси 9 Мая находится не только в Минске, но и на Красной площади во время проведения военного парада.

Белорусский лидер отметил, что все начиналось еще в те годы, когда президентом России был Борис Ельцин. Во время одной из первых встреч лидеров двух стран в Москве поначалу была несколько напряженная обстановка, чувствовалась некоторая настороженность со стороны Бориса Ельцина по отношению к руководителю Беларуси, недавно получившей независимость наряду с другими бывшими республиками СССР. Однако Александр Лукашенко сразу обозначил свое неизменное отношение к России и ее народу. "Я говорю: "Борис Николаевич, если Вы думаете, что я приехал в чужую Москву, вы заблуждаетесь. Это и моя Москва", - рассказал о событиях того времени Александр Лукашенко. - Борис Николаевич тут, конечно, растаял, разговор начался..."

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Глава государства напомнил, что первый парад Победы проходил на Красной площади в Москве, столице Советского Союза, которую его жители считали родной. После распада СССР эта традиция сохранилась. "На Красной площади парады всегда проходили - и в едином государстве, и когда мы разошлись по своим "квартирам", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Позже Президент России Владимир Путин стал приглашать лидеров постсоветских республик на парад Победы в Москве. Однако по разным причинам не у всех получалось в этот день присутствовать в российской столице. "Но мы твердо стояли на том, что 9 Мая - День Победы и не бывать на Красной площади (даже не потому, что это была единая победа), представляя героический белорусский народ, было бы просто неправильно, - пояснил Александр Лукашенко. - Поэтому сложилась такая традиция, что я всегда посещаю мероприятия в Российской Федерации и возвращаюсь домой". И после этого в Минске проходят мероприятия по случаю Дня Победы с участием главы государства.

При этом парады в белорусской столице проходят в День Победы не каждый год. Их проведение чередуется с Днем Независимости 3 июля. Целью таких мероприятий, по словам Президента, является вовсе не бряцание оружием. Это необходимо для того, чтобы все понимали, что в Беларуси есть необходимый потенциал, чтобы защитить свою страну и мирный труд ее людей.

Лукашенко о торговой войне Трампа: Надо понаблюдать

Пока мы готовимся к победному 9 Мая, с подачи США в мире разворачивается новая торговая война. Пошлинами Трамп грозит даже союзникам.

Один из вопросов главе белорусского государства касался торговой войны, которая развернулась на мировом рынке из-за решения президента США Дональда Трампа существенно повысить пошлины для целого ряда стран.

Александр Лукашенко отметил, что его настораживают заявления американского президента. "Мы с Владимиром Владимировичем разговаривали, я и ему высказываю свою точку зрения и стараюсь его как-то в этом плане склонить на свою сторону, что нам надо пока наблюдать за этим (действиями Трампа и происходящим в США - прим. ред.)", - сказал белорусский лидер.

"Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд заявил? Он уже вчера заявил, что готов вести переговоры то с Китаем, то еще с кем-то, чтобы заключить сделку по тарифам. То есть они готовы и отступить, - обратил внимание Президент. - Видимо, Дональд Трамп так прикинул, посмотрел и думает: "Резковато взял. Наверное, надо (если это нужно) посчитать сначала, а потом где-то и отступить". Ведь с точки зрения экономики решение Трампа выглядит алогично, - заметил Александр Лукашенко. - Но, с другой стороны, надо подождать. Посмотрим, что из этого получится".

Экономика США, конечно, входит в число ведущих в мире и занимает значительную долю мирового ВВП. Однако, убежден Александр Лукашенко, это все равно не дает гарантий ее устойчивости в условиях повышения пошлин на импорт для такого количества стран.

В списке Трампа страны, на долю которых приходится значительный объем мирового ВВП. "Они же объявили войну 75 % стран по ВВП: Японии той, Евросоюзу и так далее. "Вот, мы обойдемся". Может, вы и обойдетесь, произведете свою продукцию для того, чтобы обеспечить 300 млн человек, доллар печатаете вы. Но это сегодня. А что будет завтра?" - предложил задуматься глава государства.

По его словам, он спокойно наблюдает за происходящим. "И нам, и России чего париться? Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, мы выстояли", - подчеркнул Президент. Александр Лукашенко уверен, что таким же образом следует поступать и в дальнейшем, особенно по отношению к предложениям, обещаниям со стороны западных партнеров. "Если мы этим путем будем идти, не будем на слово верить… "Вы нам дайте 30 дней тишины на фронте, вы нам то дайте…" А взамен - ничего. О чем может разговор быть? Мы не хотим быть в очередной раз обманутыми, - пояснил глава государства. - Пока нам надо усиливать свое".

Союзная повестка

Впрочем, этим Минск и Москва вплотную занимаются в последнее время. В работе - импортозамещающие проекты, усиление кооперации. Сохраненные нами еще с советских времен компетенции - помогают общему делу. Несправедливые санкции не смогли выбить из колеи ни Беларусь, ни Россию.

В интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Александр Лукашенко особое внимание уделил теме развития белорусской экономики.

Темпы роста экономики Беларуси в 2024 году составили около 4 %.

Отвечая на вопрос, удастся ли сохранить такую динамику в этом году, Александр Лукашенко выразил мнение: "Да, где-то возле этого будут темпы роста". Вместе с тем он обратил внимание, что постоянно наращивать темпы к нынешним высоким показателям довольно сложно: "Все время база подрастает, к которой мы проценты считаем".

"К нулю легче прирастать, чем к 90 %, поэтому, естественно, 4,5 % или 5 % (темпов роста экономики - прим. ред.) ни у нас, ни у России постоянно быть не может, - подчеркнул Президент. - Но это не страшно, потому что тот процент или два, на которые мы будем прирастать в 2027-2030 годах, он будет весомее, чем сегодняшние три, четыре или пять процентов. Поэтому надеяться на то, что все время мы будем расти по 5 %, не приходится".

Наряду с этим Александр Лукашенко отметил, что прирост белорусской экономики в 2024 году был больше, чем в Германии. "И мы об этом можем говорить, потому что у нас не ноль был. У нас очень высокая была база экономики, и нам 4 % добавить - это очень-очень сложно", - отметил глава государства.

По мнению Президента, "надо отдать должное и поблагодарить" те западные компании, которые сбежали из Беларуси и России, за счет чего выиграли отечественные производители. "Очень важная сфера - обеспечение людей. И вот то, чтобы обеспечить людей, у Беларуси в наличии", - подчеркнул глава государства.

Преимущество получили и белорусские высокотехнологичные предприятия, например, ИНТЕГРАЛ. "Только Беларусь сохранила основы микроэлектроники, и мы сегодня востребованы на нашем основном рынке, и не только на российском рынке", - продолжил Президент.

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Александр Лукашенко также подчеркнул: "То есть мы сохранили школу, сохранили наши возможности, и это дало нам солидный прирост, в том числе экономики, прежде всего за счет российского рынка. Для оборонного оружия, для космоса, для атомной станции мы очень много чего производим и в большинстве своем поставляем для технологичных отраслей в России свою высокотехнологичную продукцию".

В разговоре о личном затронули спортивные страсти. Зная, что белорусский Президент и сам регулярно выходит на лед, и душой болеет за хоккей, как не спросить про исторический рекорд Овечкина.

"Овечкин - молодец. Наш парень, русский человек", - сказал Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что российский хоккеист побил рекорд, выступая не на домашней площадке, в России, а за рубежом в турнире НХЛ, играя за "Вашингтон Кэпиталз". Наверняка нашлись и те, кому это не понравилось, потому что среди спортсменов хватает ревностного отношения к чужим успехам, но в целом достижение хоккеиста было воспринято очень позитивно. "Ревность присутствует. Но посмотрите, как все радовались этому. Надо же, чтобы Саша Овечкин, русский человек, повернул их в свою сторону. Это гордость", - заметил Президент, добавив, что установленный рекорд трудно будет превзойти.

"Я как человек влюбленный в хоккей, не могу не гордиться, не радоваться. Молодец! Я от души его поздравляю, пользуясь этим случаем, - подчеркнул глава государства. - Мы гордимся им".

Александр Лукашенко отметил, что по возможности следил за карьерой Александра Овечкина в том числе и потому, что рядом с ним играл белорусский хоккеист Алексей Протас, который, по словам Президента, очень много передач отдал Овечкину и "болел за то, чтобы тот набросал такое количество шайб".

Батыршин: Лукашенко погружен во все этапы развития экономических и политических связей

Для "Мира" важно слышать, что скажет Лукашенко, что первое после вступления в должность Президента интервью именно их медиахолдингу.

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"Поразило, безусловно, детальное погружение главы государства во все этапы развития экономических и политических связей Беларуси, - подчеркнул председатель МТРК "Мир". - Это касалось и проблем безопасности в рамках Союзного государства". Разговор шел и о тех непростых процессах, которые происходят в мире, рассказал Радик Батыршин. Понятно, что взрывной характер ситуации в мире повлияет на экономику не только Беларуси, но и других стран СНГ. И меня поразило спокойствие Александра Григорьевича, когда он сказал: "Давайте понаблюдаем".