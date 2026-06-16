20-летняя иностранка задержана за помощь мошенникам

Правоохранители задержали иностранку, которая работала помощницей мошенников. Это 20-летняя девушка. Несколько месяцев назад она получила предложение от незнакомца в игровом чате заработать большие деньги без труда.

Девушка сочла это предложение заманчивым и согласилась, отправив незнакомцу свои личные данные и видеоселфи с паспортом. После этого ей дали задание отправиться в Минск.

В Беларуси иностранка несколько раз забирала деньги из тайников (закладок), которые оставляли жертвы мошенников (в основном пенсионеры). Деньги она передавала дальше по цепочке. В последний раз она собрала пакеты с деньгами и вывезла их за МКАД, где оставила под деревом для следующего участника схемы. Задержали ее уже после выполнения задания. Изъято около 70 тыс. рублей - деньги вернут потерпевшим.