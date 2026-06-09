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3 мощных взрыва прогремели на магистральном газопроводе в Дагестане
Автор:Редакция news.by
Крупная авария парализовала газоснабжение в Дагестане. На магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе прогремели 3 мощных взрыва, после чего начался сильнейший пожар. Высота огненного факела достигала 15 м.
По данным МЧС, причиной ЧП стала внезапная разгерметизация трубы. Из-за угрозы распространения пламени спасатели экстренно эвакуировали 140 человек. Пожарным потребовалось более 2 часов, чтобы сбить огонь.
Жертв и пострадавших нет, однако подача газа в ряде районов полностью приостановлена.