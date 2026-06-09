3 мощных взрыва прогремели на магистральном газопроводе в Дагестане

Крупная авария парализовала газоснабжение в Дагестане. На магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе прогремели 3 мощных взрыва, после чего начался сильнейший пожар. Высота огненного факела достигала 15 м.

По данным МЧС, причиной ЧП стала внезапная разгерметизация трубы. Из-за угрозы распространения пламени спасатели экстренно эвакуировали 140 человек. Пожарным потребовалось более 2 часов, чтобы сбить огонь.