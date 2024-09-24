Бал для взрослых был организован в отеле Санкт-Петербурга

Бал с пометкой "для взрослых" был организован в одном из отелей Санкт-Петербурга. Но мероприятие не состоялось, по крайней мере, в том формате, в котором было задумано.

О приеме узнали общественники и сорвали планы джентльменов и леди. Пафосное описание и красивые слова - всего лишь ширма для секс-вечеринки. Чтобы познать истинное искушение, необходимо было купить билет. Стоимость составляла от 35 до 700 тыс. российских рублей. Каждую персону организаторы согласовывали заранее, чтобы посторонние личности не попали на праздник жизни.

А чтобы гости проводили время не только с удовольствием, но и комфортом, были подготовлены кровати, игрушки 18+ и все необходимые атрибуты для утех.