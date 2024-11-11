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Белорусские пограничники обнаружили избитого сенегальца на границе с Польшей
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил об обнаружении белорусскими пограничниками избитого сенегальца, которого выбросили польские силовики, информирует БЕЛТА.
В ночь с 4 на 5 января в Берестовицком районе гродненские пограничники обнаружили покалеченного беженца - гражданина Сенегала.
Мужчина в разорванной одежде находился неподалеку от польской границы. Из-за травм он не мог самостоятельно идти, был обессилен и истощен. На пальцах рук и ног имелись признаки обморожения. Сенегалец рассказал, что в Польше его задержали силовики и жестоко избили. А потом заставили перейти через калитку для животных на белорусскую территорию.
Пограничники оказали беженцу медицинскую помощь и вызвали скорую. Мужчина госпитализирован в Волковысскую центральную районную больницу.
На месте обнаружения иностранца работала следственно-оперативная группа.
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Белорусские пограничники обнаружили избитого сенегальца на границе с Польшей
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