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Белорусские пограничники обнаружили труп беженца в Браславском районе
Автор:Редакция news.by
Следователи разбираются в обстоятельствах гибели беженца, чей труп обнаружили белорусские пограничники 2 июня в Браславском районе.
Мужчину арабской внешности нашли в 50 метрах от границы с Латвией. По видимым признакам, перед смертью иностранца избили и ударили электрошокером.
От европейского погранзабора на земле тянулись следы волочения человека. Документы и телефон у иностранца не обнаружены.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.