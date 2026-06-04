Белорусские пограничники обнаружили труп беженца в Браславском районе

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели беженца, чей труп обнаружили белорусские пограничники 2 июня в Браславском районе.

Мужчину арабской внешности нашли в 50 метрах от границы с Латвией. По видимым признакам, перед смертью иностранца избили и ударили электрошокером.