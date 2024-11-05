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Белорусские таможенники изъяли более 88 кг гашиша
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Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС
Как отреагировал Президент Беларуси на предложение дать профессорам зарплату шахтера
Президент Беларуси о финансировании науки: Будет результат - бесплатно работать никто не будет
Президент Беларуси отметил колоссальную недоработку правительства в сопровождении научной сферы
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Обновленный памятник на месте воинского захоронения времен ВОВ открыли в Дубровенском районе
Социальному пансионату "Исток" - 50! Расскажем о креативных подходах к решению проблем инклюзии
Беларусь и Россия создадут учебные центры для совместной подготовки военнослужащих
Прыгун в высоту Максим Недосеков рассказал, как справлялся с моральным давлением в 2020 году
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