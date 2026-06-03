Беспрецедентная жестокость: ВСУ атаковали пассажирский автобус

Боевики ВСУ с помощью беспилотников фиксировали последствия атаки на рейсовый автобус в донецком Енакиеве. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала произошедшее террористическим актом против мирных граждан и заверила, что каждое преступление Киева фиксируется как с точки зрения российского законодательства, так и на основе международного права.

Захарова указала, что Министерство иностранных дел России сообщает информацию в вышестоящие органы, чтобы донести правду о действиях Киева до мирового сообщества.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Это кровавые теракты, не один теракт. Это цепочка терактов, которая связана идеологией. Это самое страшное, что может быть, когда государство - в данном случае Украина - по сути полностью превратилось в террористический режим, имеющий четкий план уничтожения гражданского населения. Это идеология, которая стала государственной. Это бесконечное получение денег, финансов и оружия со стороны различных международных акторов".

Мария Захарова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94f35088-d8d4-4736-957c-df4eb4bad1a1/conversions/7728c071-5f4f-48f7-b560-ebc5d2d93a7d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94f35088-d8d4-4736-957c-df4eb4bad1a1/conversions/7728c071-5f4f-48f7-b560-ebc5d2d93a7d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94f35088-d8d4-4736-957c-df4eb4bad1a1/conversions/7728c071-5f4f-48f7-b560-ebc5d2d93a7d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94f35088-d8d4-4736-957c-df4eb4bad1a1/conversions/7728c071-5f4f-48f7-b560-ebc5d2d93a7d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу Подольск - Симферополь в Енакиеве возросло до 8, еще 11 человек получили ранения, 10 из них находятся в больнице. Всего на рейс зарегистрировались 53 пассажира. В Енакиеве автобус сделал остановку, чтобы забрать еще шестерых человек.

Сейчас продолжается установление личностей погибших, их тела пока не опознаны. СК России проводит осмотр места атаки. Удар пришелся на заднюю часть машины, где было больше пассажиров. Осколки стекол и обшивки разбросало на десятки метров. Возбуждено уголовное дело о теракте.