Бесшумный убийца с интеллектом: почему украинский дрон выбрал автобус с белорусскими детьми

17 июня утром украинский ударный беспилотник атаковал автобус с белорусскими детьми. Трагедия произошла на трассе А240 в Брянской области. Она давно небезопасна, и несмотря на относительную удаленность от линии боевого соприкосновения - примерно 60 км - находится в зоне досягаемости украинских БПЛА.

Автобус с воспитанниками Речицкой спортшколы следовал из Гомеля в Геленджик. В салоне находились 44 человека, из них 28 детей. 8 пассажиров пострадали, среди них 6 детей. Женщина, сопровождавшая группу, погибла. Она была беременна. Ее супруг, тренер футбольной команды, находится в тяжелом состоянии.

Это не был прилет по принципу "куда Бог пошлет". Беспилотник такого типа - это высокоточный аппарат с оператором на связи. У оператора есть картинка в режиме реального времени, поэтому он видит контуры машины, скорость, и, самое главное, отсутствие военной символики.

Если это была ошибка украинского оператора, это преступная халатность разведки. Если цель была выбрана сознательно, это уровень расчета, направленный на максимальный медийный и человеческий резонанс.

Владимир Габров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ee61736-b1ab-4ba9-a4f5-3115f8ab716b/conversions/2392ced4-ba20-45bb-868c-66b11a406b37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ee61736-b1ab-4ba9-a4f5-3115f8ab716b/conversions/2392ced4-ba20-45bb-868c-66b11a406b37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ee61736-b1ab-4ba9-a4f5-3115f8ab716b/conversions/2392ced4-ba20-45bb-868c-66b11a406b37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ee61736-b1ab-4ba9-a4f5-3115f8ab716b/conversions/2392ced4-ba20-45bb-868c-66b11a406b37-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Габров, руководитель центра специальной подготовки "Скиф":

"Хотелось быть рядом и чем-то помочь, поскольку обладаю навыками первой врачебной помощи. Всегда с собой вожу нужные комплекты и сожалел, что рядом не оказался. Думаю, точно бы помог в первые минуты. Всех, кого я только знаю, все переживают, сочувствуют. Мое мнение, нужно сделать все необходимые выводы из этой ситуации. К сожалению, подобные эпизоды не исключены. Поэтому необходимо проводить как можно больше учений и тренировок. А возможно, все же стоит воздержаться от таких поездок, потому что это уже не первый случай и, к сожалению, наверняка не последний".

Путешествие обещало быть хорошим, и как обычно говорят в таких случаях, ничего не предвещало беды. Из Речицы в Геленджик 17 июня примерно в 05:30 выехало два пассажирских автобуса. Около 11:00 в райисполком поступила информация от одного из пассажиров про атаку БПЛА на территории Брянской области.

Первый автобус проскочил, а второй был атакован в переднюю правую часть в район колеса. В 23:51 автобусы с теми, кто не пострадал физически от атаки и способен был вернуться домой, эвакуировали в Беларусь.

Мы были в первом автобусе. На заправке нам поступил звонок от второго автобуса. Панику наш руководитель не поднимал. Он отвел взрослых, объяснил ситуацию, попытался в ней разобраться. Снежана Анисимова, руководитель студии танца "Битс"

"Очень тяжелый день был для всех нас, особенно для родителей. Большая благодарность нашим речицким структурам, исполкому - они молодцы, очень оперативно вызвали бригады. Со мной связались, у меня единственной хорошо работала связь, чтобы хоть что-то сделать. Нас достаточно быстро собрали, российские коллеги большие умнички, приняли на базе школы. Сделали замечательные условия для детей, покормили, предоставили психологов, сделали игровую зону - дети чувствовали себя комфортно, насколько это возможно в такой ситуации", - отметила она.

Снежана Анисимова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60cc7625-3268-4d38-9780-ab094bb120b5/conversions/9f714ca7-2525-4961-a4f0-cf1da0a1ca0d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60cc7625-3268-4d38-9780-ab094bb120b5/conversions/9f714ca7-2525-4961-a4f0-cf1da0a1ca0d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60cc7625-3268-4d38-9780-ab094bb120b5/conversions/9f714ca7-2525-4961-a4f0-cf1da0a1ca0d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60cc7625-3268-4d38-9780-ab094bb120b5/conversions/9f714ca7-2525-4961-a4f0-cf1da0a1ca0d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Атака украинского БПЛА на автобус с белорусскими детьми вышла за границы личной истории и частного порядка. Теракт на автобус с нашими детьми должен иметь резонанс - молчать об этом нельзя. Да и ситуацию нужно проанализировать. Не только журналистам, и общественности и, в частности, родителям, чтобы выбирать безопасные маршруты для передвижения. И нам об этом нужно говорить, чтобы не допустить подобного повторно.

Александр Павлов, зампредседателя ОО "Движение Союз":

"Брянская область, Курская область и Белгородская. Последний раз я там был в марте, и уже на тот момент это было небезопасно. Мы всегда ездим (при перевозке гуманитарных грузов в зону СВО - прим. ред.) экипированные, подготовленные. У нас есть определенные приборы, которые позволяют реагировать на опасность и засекать эти дроны. Не то чтобы они прямо жужжат роем над головой, но они (приборы - прим. ред.) срабатывают с периодичностью 10-15 мин. И по-разному бывает: преследуют тебя или не преследуют. Поэтому детей по этой дороге возить нельзя, тем более сейчас, когда в последнее время киевский режим слетел с катушек. Это совсем небезопасно".

Президент Беларуси Александр Лукашенко в курсе ситуации и держит ее на своем контроле. На совещании с силовым блоком он подчеркнул, что это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям. Он обратился и к родителям, которые планируют поездки через потенциально опасные территории.

"Мы слышим заявления, оправдания, версии разные, но нам надо истина, и мы ждем этой истины или ответа реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей", - обозначил белорусский лидер.

Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой. Александр Лукашенко

Но при этом он обратил внимание на сам факт: "Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей играть в футбол в Геленджике. Не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей и особенно родителей: когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения".

Автобус после атаки ВСУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5db12651-aef5-4f9d-864c-f6fa4be8d1dd/conversions/a9f09904-726d-4f4b-a4b8-b4377a6c9cac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5db12651-aef5-4f9d-864c-f6fa4be8d1dd/conversions/a9f09904-726d-4f4b-a4b8-b4377a6c9cac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5db12651-aef5-4f9d-864c-f6fa4be8d1dd/conversions/a9f09904-726d-4f4b-a4b8-b4377a6c9cac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5db12651-aef5-4f9d-864c-f6fa4be8d1dd/conversions/a9f09904-726d-4f4b-a4b8-b4377a6c9cac-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Не надо нам предъявлять претензии, надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратней к этому относиться, - подчеркнул Президент. - А данный случай должен быть расследован вместе с россиянами. Они готовы нам помогать".

Тем временем Следственные комитеты Беларуси и России совместно расследуют этот террористический акт. Информацией они не торопятся делиться с общественность. Важно предельно точно разобраться что произошло.

Эксперты же в области беспилотных летательных аппаратов, которые работают в зоне боевых действий, выдвигают версию, что атака могла быть совершена дроном американского производства Hornet, который сейчас активно используют вооруженные формирования Украины.

Его прозвали бесшумным убийцей с интеллектом. На охоту выпускают роями до 8 штук, что тоже соответствует увиденному очевидцами.

Эксперт по беспилотным летательным аппаратам news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce3de262-6ec2-48ca-8151-bd000b5d16c4/conversions/234f276a-8a59-4947-ac49-a62ccb45a61f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce3de262-6ec2-48ca-8151-bd000b5d16c4/conversions/234f276a-8a59-4947-ac49-a62ccb45a61f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce3de262-6ec2-48ca-8151-bd000b5d16c4/conversions/234f276a-8a59-4947-ac49-a62ccb45a61f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce3de262-6ec2-48ca-8151-bd000b5d16c4/conversions/234f276a-8a59-4947-ac49-a62ccb45a61f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эксперт по беспилотным летательным аппаратам:

"Дрон все время не летит на искусственном интеллекте - им управляет оператор. Искусственный интеллект включается тогда, когда оператор видит определенный набор целей на своем экране, которые у него находятся в поле зрения. Он тыкает пальчиком по определенной цели, и дальше уже беспилотник реализует удар самостоятельно".

Поэтому разговоров о том, что они не знали, что беспилотник летел в обычный гражданский автобус, быть не может, отметил он.

"Я практически уверен, и коллеги со мной соглашаются, что они не могли не знать, что это за автобус и кого он везет. Это просто очередная провокация, - подчеркнул эксперт. - Именно по этой причине была такая маленькая боевая часть. Именно по этой причине автобус не сгорел. Именно поэтому этот автобус не разлетелся в мелкий винегрет. Потому что они знали кто, они знали куда. И им был важен не факт поражения, а факт вот этого хайпа. Для того чтобы Президента Беларуси спровоцировать на какие-то действия. Чтобы Александр Лукашенко, кроме словесной поддержки России, начал принимать меры - как минимум по обеспечению безопасности своих пострадавших граждан".