Более 140 деревьев повалено из-за непогоды в Гомельской области

Фото Гомельского областного УМЧС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d248a4-905d-44a2-bb81-3601a161b582/conversions/f5861a6f-6631-49cc-9cd2-0618ca6a7d34-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d248a4-905d-44a2-bb81-3601a161b582/conversions/f5861a6f-6631-49cc-9cd2-0618ca6a7d34-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d248a4-905d-44a2-bb81-3601a161b582/conversions/f5861a6f-6631-49cc-9cd2-0618ca6a7d34-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d248a4-905d-44a2-bb81-3601a161b582/conversions/f5861a6f-6631-49cc-9cd2-0618ca6a7d34-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Гомельского областного УМЧС

Более 140 деревьев повалено в результате непогоды в Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

После прохождения дождя и сильного ветра с порывами до 15-20 м/с в трех районах Гомельской области и в областном центре зафиксировано 142 случая падения деревьев (больше всего - 134 дерева - в Гомеле). Работники МЧС 10 раз привлекались на уборку и распиловку упавших деревьев.

Из-за непогоды в населенных пунктах области фиксировались краткосрочные отключения электроэнергии, которые оперативно восстанавливались работниками РУП "Гомельэнерго".