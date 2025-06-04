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Более 140 деревьев повалено из-за непогоды в Гомельской области
Более 140 деревьев повалено в результате непогоды в Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.
После прохождения дождя и сильного ветра с порывами до 15-20 м/с в трех районах Гомельской области и в областном центре зафиксировано 142 случая падения деревьев (больше всего - 134 дерева - в Гомеле). Работники МЧС 10 раз привлекались на уборку и распиловку упавших деревьев.
Из-за непогоды в населенных пунктах области фиксировались краткосрочные отключения электроэнергии, которые оперативно восстанавливались работниками РУП "Гомельэнерго".
В результате падения деревьев повреждено 6 автомобилей в областном центре. Зафиксированы повреждения 10 кровель зданий: два строения в Лельчицком районе и по четыре - в Гомеле и Речицком районе. Пострадавших нет.