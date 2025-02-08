Более 30 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Мексике

Жуткое ДТП произошло на юге Мексики. В результате столкновения автобуса с грузовиком погибли более 30 человек.

Выжить удалось 8 пассажирам. Они в тяжелом состоянии доставлены в местную больницу.

Известно, что ДТП произошло ночью на скоростной трассе. Грузовик по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего загорелись оба транспортных средства.