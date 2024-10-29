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Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанка присваивала деньги клиентов турагентства. Более 50 человек остались без отдыха и денег.
На протяжении 6 месяцев женщина находила желающих отдохнуть и подбирала им туры. Получив предоплату или полную стоимость услуг, турагент на отдых отправляла далеко не всех клиентов.
Сейчас место "под солнцем" этой дамочке явно обеспечено, в отношении ее возбуждено уголовное дело за мошенничество.
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