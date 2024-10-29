Минчанка присваивала деньги клиентов турагентства. Более 50 человек остались без отдыха и денег.

На протяжении 6 месяцев женщина находила желающих отдохнуть и подбирала им туры. Получив предоплату или полную стоимость услуг, турагент на отдых отправляла далеко не всех клиентов.