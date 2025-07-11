Более 50 кг гашиша пыталась ввезти белоруска из ЕС. Уголовное дело возбуждено и в отношении водителя

Крупную партию гашиша обнаружили таможенники в пункте пропуска "Брест". Более 50 кг этого наркотика пыталась провезти из Евросоюза на территорию ЕАЭС 49-летняя жительница Гродно. Она перевозила запрещенное вещество в тайнике легкового автомобиля "Пежо", выбрав при этом "зеленый коридор". Таможенники направили машину на углубленный досмотр. С помощью сканирующего устройства проверяющие увидели в автомобиле подозрительные слитки. Чтобы извлечь их, таможенникам пришлось разобрать часть машины.