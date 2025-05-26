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Борисовчанин ради бесплатной дозы рекламировал наркошоп на стенах домов

В Борисове задержали так называемого трафаретчика. Мужчина рекламировал наркошоп ради дозы.

29-летний наркозависимый нашел способ бесплатно заполучить наркотики - на стены домов он наносил граффити с названием магазина. Фотоотчет, найденный в мобильном телефоне мужчины, приобщен к материалам уголовного дела.

Действия задержанного квалифицированы как пособничество незаконному сбыту наркотиков, совершенному организованной группой. Фигуранту грозит до 20 лет.

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