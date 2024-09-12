КТГ в домашних условиях используют в Клиническом родильном доме Минской области

Надежность, комфорт и доступность: уникальные инновационные технологии - КТГ в домашних условиях - сегодня используют в Клиническом родильном доме Минской области. Технология зарекомендовала себя как несложный, а главное точный метод наблюдения за мамой и будущим малышом.

Клинический родильный дом Минской области - по праву единственное учреждение в республике, где женщина может получить сведения о состоянии здоровья ее малыша, при этом не находясь в стенах лечебного учреждения. Согласитесь, несомненный плюс. Женщине теперь нет необходимости постоянно находиться в условиях стационара. Она неограниченна во времени и количестве записи кардиотокограммы. Врачи дистанционно контролируют полученный результат.

Само оборудование работает уже не первый год. В отделение патологии беременных оно используется с 2021-го. В наличии всего 20 датчиков. Как уверяют специалисты, этого количества достаточно за наблюдаемыми беременными.