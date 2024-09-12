3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
КТГ в домашних условиях используют в Клиническом родильном доме Минской области
Надежность, комфорт и доступность: уникальные инновационные технологии - КТГ в домашних условиях - сегодня используют в Клиническом родильном доме Минской области. Технология зарекомендовала себя как несложный, а главное точный метод наблюдения за мамой и будущим малышом.
Клинический родильный дом Минской области - по праву единственное учреждение в республике, где женщина может получить сведения о состоянии здоровья ее малыша, при этом не находясь в стенах лечебного учреждения. Согласитесь, несомненный плюс. Женщине теперь нет необходимости постоянно находиться в условиях стационара. Она неограниченна во времени и количестве записи кардиотокограммы. Врачи дистанционно контролируют полученный результат.
Само оборудование работает уже не первый год. В отделение патологии беременных оно используется с 2021-го. В наличии всего 20 датчиков. Как уверяют специалисты, этого количества достаточно за наблюдаемыми беременными.
Услышать стук сердца будущего ребенка женщина может в любое время. Метод достаточно простой. Экономичный и, безусловно, полезный, особенно сейчас, в сезон распространения острых респираторных заболеваний. Ведь здоровье мамы и будущего ребенка - это здоровье нации. Здесь и сосредотачиваем все усилия.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов