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Литовская колючка убила лося в Вороновском районе
Литовская колючка убила еще одно животное.
На границе с Литвой в Вороновском районе пограничный наряд накануне обнаружил павшего лося. Животное направлялось из Беларуси в Литву, пытаясь преодолеть европейское заграждение. Раны оказались смертельными. Из-за кровопотери лось пал вблизи пограничных столбов.
С сентября 2021 года Беларусь зафиксировала 47 случаев падежа животных, которые стали жертвами пограничных заборов Литвы, Латвии и Польши.
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