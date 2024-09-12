ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

Литовская колючка убила лося в Вороновском районе

Литовская колючка убила еще одно животное.

На границе с Литвой в Вороновском районе пограничный наряд накануне обнаружил павшего лося. Животное направлялось из Беларуси в Литву, пытаясь преодолеть европейское заграждение. Раны оказались смертельными. Из-за кровопотери лось пал вблизи пограничных столбов.

С сентября 2021 года Беларусь зафиксировала 47 случаев падежа животных, которые стали жертвами пограничных заборов Литвы, Латвии и Польши.

границаживотное

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все