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В Поставском районе обнаружен павший от европейской "колючки" лось

Труп лося найден на границе с Литвой, в Поставском районе. Животное запуталось в европейской "колючке".

Лось пал от кровопотери на белорусской территории в нескольких метрах от литовского погранзабора.

С момента его появления с сентября 2021 года Беларусь зафиксировала 49 случаев падежа животных. 

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