Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 10

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Судмедэксперты округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) подтвердили гибель 10 человек в результате охвативших этот регион США лесных пожаров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на BBC.

По данным на утро 10 января, департамент судебно-медицинской экспертизы получил уведомление о 10 смертях, связанных с пожарами. Судмедэксперты уточнили, что идентификация личностей погибших может занять несколько недель.

Консалтинговая компания AccuWeather сообщила, что экономический ущерб от бушующих на юге Калифорнии лесных пожаров может составить 135-150 млрд долларов. Метеорологи компании прогнозируют, что порывистый ветер и повышенная угроза лесных пожаров сохранятся в регионе также на следующей неделе.

Как информирует ТАСС, президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии, площадь которых достигла почти 11 тыс. га, самыми масштабными и разрушительными в истории штата. Как указал Байден, власти США направляют в Калифорнию дополнительные бригады пожарных, авиацию для тушения огня. В том числе были привлечены бригады пожарных и пожарные самолеты из Канады. По его словам, на данный момент из штата эвакуировано 360 тыс. человек.

Согласно последним данным, огонь уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес. По данным пожарного департамента, в округе бушует пять крупных пожаров, огнем охвачена территория площадью более 14 тыс. га. Наиболее крупные возгорания до сих пор не взяты под контроль.